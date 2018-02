Las consecuencias del alcohol

El fotógrafo Gary trabajó todo el fin de semana y llegó al restaurante por una parihuela de mariscos y pescado con arrocito blanco, yucas sancochadas, jugo de limón, rocoto en rodajas y un emoliente calentito. “ María, realmente es una pena la prematura muerte del conocido diseñador de modas trujillano, Gerardo Privat. Después de vivir una vida llena de glamour y lujos, su estrella se apagó cuando su familia reveló que tenía un serio problemas con las drogas y el alcohol. La procesión iba por dentro. Por un lado, desfiles llenos de gente ‘regia’, pero su lado oscuro afloraba cuando las luces y reflectores se apagaban. Estaba rodeado de gente lumpen y era un habitual consumidor de cocaína. Hay algunos que siguen insistiendo que la marihuana, por ejemplo, es inofensiva, lo cual es una tremenda irresponsabilidad porque -además de todo lo que genera en el organismo- es la puerta de entrada a otras drogas más peligrosas y adictivas. Por ejemplo, el consumo de clorhidrato de cocaína produce destilación nasal, sangrado de las fosas nasales, agresividad, hiperactividad, paranoia, riesgo cardiaco, comportamientos delincuenciales, deseos intensos de consumo de la droga y deterioro del juicio.

Por su parte, el alcohol es una droga socialmente aceptada que, sin embargo, es igual de peligrosa que las llamadas ilegales. Su consumo puede generar adicción y provoca gravísimos problemas no solo a la persona afectada, sino a todo su entorno, comenzando por la familia. Cuántas personas, bajo sus efectos, mataron, violaron, robaron y cometieron otros actos repudiables.

Algunas de las consecuencias del abuso del alcohol por parte del consumidor:



- No cumple con sus responsabilidades personales ni laborales. Esto crea incertidumbre, inseguridad y peleas en la familia.



- Se cierra con respecto a su mundo exterior, restringe su actividad social, generando más angustias y amargura.



- Puede llevar al abandono de los hijos y, si no, provoca graves daños psicológicos en los niños a medida que van creciendo.



- Los que abusan del consumo de alcohol corren grave riesgo de quedarse sin trabajo y, luego, se les hace mucho más difícil encontrar otro.



- También puede perder a su familia y todas sus posesiones materiales. Muchos han acabado en la cárcel o en las calles mendigando.



¿Cuáles son las consecuencias en los hijos de padres con problemas de alcohol?

- Pueden volverse agresivos, hiperactivos, convertirse en delincuentes.



- Riesgo de problemas emocionales y psicosomáticos como asma y enuresis (persistencia de micciones incontroladas).



- Retraso escolar, problemas para concentrarse, dificultades sociales.



- Sienten vergüenza y hasta culpa por la adicción de sus padres. Además, muchas veces se ven obligados a asumir las responsabilidades del progenitor alcohólico”.



Gary tiene razón. Me voy, cuídense.