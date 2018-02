Consejos para alcanzar el éxito

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un sabroso estofado de osobuco con arrocito blanco, rocotito molido y su jarra de agua de carambola. “ María, muchas veces decidimos darle un giro a nuestras vidas para alcanzar el éxito, pero emprendemos una serie de acciones que son un verdadero obstáculo para lograr lo que nos proponemos. En otras ocasiones somos pesimistas y antes de empezar, ya estamos pensando que nos irá mal. Debemos tomar nota de los malos pensamientos para erradicarlos.



- ATRÉVASE A CAMBIAR: Una de las leyes de la vida es el constante cambio y la evolución. En estos tiempos de tanta tecnología, la innovación es fundamental.



- DEJE DE QUEJARSE: Ese es otro de los grandes defectos. Quejarse por todo solo nos encierra en un círculo negativo, es mejor enfocarse en las cosas positivas que hay alrededor.



- TENGA FE EN SU CAPACIDAD: Hay quienes no se creen capaces de emprender grandes proyectos. Es fundamental la autoestima y la confianza en uno mismo.



- ARRIESGUE: Las personas ineficaces suelen crear excusas para todo. Para lograr grandes cosas hay que arriesgar.



- NO TRATE DE CONTROLARLO TODO: En todos los planos, el trabajo en equipo es el que más da resultados. Muchos, por tratar de controlarlo todo, pierden la perspectiva y echan a perder los planes. Es mejor asignar tareas.



- ASUMA SU RESPONSABILIDAD: Cuando se comete un error, algunos tratan de buscar responsables cuando ellos mismos son los culpables. Hay que ser honestos y tener dignidad para reconocer que fallamos.



- TENGA PACIENCIA: Muchos quieren cambiar todo de golpe, dejando de lado las etapas. Tenga paciencia y busque tomar las decisiones en el momento oportuno.



- NO SE QUEDE ATRAPADO EN EL PASADO: En cuestiones de emprendimiento, debemos dar un paso atrás solo si luego vamos a dar dos o más hacia adelante. Puede ser que el pasado fuera mejor que el presente, pero debemos hacer que el futuro sea diferente.



- DEJE DE AFERRARSE A LAS COSAS: En estos tiempos, la vida es más vertiginosa y todo cambia rápidamente. Si algo funcionó en su momento, puede que hoy no sea efectivo. Atrévase a buscar nuevas alternativas”.



Qué buenos consejos da mi amigo Gary. Me voy, cuídense.