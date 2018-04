Consejos para que ayudar a repotenciar la inteligencia de los niños

Mi amigo Gary llegó al restaurante por una deliciosa pachamanca con harto choclo, papa, habas y un refresco de maracuyá heladito. “María, por allí dicen que los niños de estos tiempos nacen con un Smartphone bajo el brazo. Siendo aún muy pequeños, muchos ya lo manejan como expertos. Viendo videos o jugando, los van aprendiendo y desarrollando su inteligencia. Claro está que deben tener un límite de tiempo y ver cosas positivas. Se podría creer que los bebés de ahora son más inteligentes que los de antes, pero no es así. Ellos están expuestos a más estímulos desde temprana edad, como la tecnología, y realizan acciones intuitivas para adaptarse a lo novedoso. Este aprendizaje a temprana edad, que es muy importante para sus años venideros, necesita tener buenos valores como base y una dieta saludable para el correcto desarrollo del niño. No olvidemos que también necesitan distraerse y explorar el mundo. Aquí te dejo unos consejos que ayudará a repotenciar la inteligencia de los niños:

* Tocar un instrumento es importante. Ayuda al niño a que mejore su inteligencia, aprenda a ser más disciplinado y desarrolle el hemisferio derecho de su cerebro.

* Practicar un deporte mejora la habilidad del aprendizaje y permite adquirir un nuevo vocabulario. El estado mental va de la mano con la salud física.

* Los niños necesitan dormir poco más de 10 horas diarias para que su cerebro funcione bien y esté apto para adquirir conocimiento y experiencia.

* Lea con sus hijos a la velocidad que ellos se adapten. Así desarrollarán sus habilidades lectoras a temprana edad y no tendrán muchos problemas en el colegio.

* Enséñeles a ser disciplinados y a tener un horario de actividades. De nada sirve que un niño sea inteligente cuando solo quiere jugar o ver televisión.

* La felicidad mejora el estado de ánimo y la predisposición a realizar actividades productivas. Las personas alegres suelen ser más exitosas que las infelices.

* El azúcar de los dulces ayuda a estimular el desempeño cognitivo siempre y cuando se esté estudiando, no en un descanso.

* Dígale a su hijo que es inteligente , sin caer en la soberbia, y cultívele el valor de superación. Él los seguirá.

* Así como la inteligencia es importante , la ética y la empatía también lo son. Nadie quiere estar con una persona mentirosa, arrogante o amargada”. Tiene razón mi amigo Gary. Me voy, cuídense.

