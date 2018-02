Consejos para cuidar el agua

Mi amigo Gary llegó al restaurante por un cebiche bien picantito y una cabrilla frita con una jarrita de limonada frozen. “ María, febrero empezó bien caluroso y a los carnavaleros ya les pican los pies y las manos por salir a las calles para darles una mojadita a los transeúntes. Todos los años es lo mismo, corretean en grupo a personas inocentes para bañarlas y encima echarles pintura o betún. Esas personas no tienen conciencia de la importancia de ahorrar agua, creen que es infinita. Mientras inflan sus globos, hay asentamientos humanos en los que cada familia compra un bidón de agua para todo un día y les sale carísimo. Mientras llenan sus baldes en las ciudades, en muchas zonas agrícolas sufren porque ni siquiera les caen algunas gotas de lluvia. Mientras llenan sus pistolas, en los callejones de un solo caño hacen cola para llenar sus ollas. Debemos ser conscientes de que el agua se está acabando y quizá los hijos de nuestros hijos sean los que padezcan nuestras acciones de ahora. Muchos expertos afirman que la tercera guerra mundial puede ser por el agua, que pasaría a ser el elemento más preciado. Además, sostienen que solo queda mil 359 millones de kilómetros cúbicos de agua y de esto solo se puede usar poco menos del 30%, porque es potable y apta para el consumo humano. No desperdiciemos nuestra fuente de vida. Aquí te dejo unos consejos para ahorrar agua en nuestras casas:



- Al bañarnos, debemos cerrar la llave mientras nos jabonamos o echamos champú en el cabello.



- Cuando lavamos los utensilios de cocina y los refregamos con el lavavajillas, debemos cerrar el caño.



- Regar las plantas en la noche es mejor y más provechoso, porque el agua queda en la tierra hasta el día siguiente, cuando aparece la luz solar.



- Deben ser reparadas las tuberías rotas o los caños averiados, debido a que ocasionan goteras que hacen que el agua se desperdicie.



- Los inodoros y los tanques son los que más agua pueden gastar si están malogrados. Deben ser arreglados o cambiados.



- Debemos asegurarnos de cerrar bien cualquier suministro de agua antes de dormir. Podemos comparar las facturas del suministro para saber si hay algún desperdicio. Me voy, cuídense.