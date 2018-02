Algunos consejos para cuidar la salud 

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por unos ricos garbanzos con costillitas de chancho, arroz blanco graneadito, rocoto y una chicha morada friecita. “María, la salud es el bien más preciado, mucho más que cualquier bien terrenal. Si eres millonario, pero vives con la salud resquebrajada, no vas a disfrutar de tu plata. Hay enfermedades como la hipertensión, diabetes, cáncer y otras que acaban con millones de vidas en todo el mundo, sin distinción de raza, extracción social y edad. Por eso la importancia de llevar una vida sana. A continuación, algunos consejos para vivir bien:



* Hazte chequeos médicos de forma periódica. Estos exámenes, realizados a tiempo, han salvado muchas vidas.



* Reduce la grasa abdominal. Si eres hombre, debe medir menos de 90 centímetros. Si eres mujer, menos de 80. Haz ejercicio físico de forma regular, al menos 45 minutos cada día y siempre calienta. Ejercitarse no significa necesariamente agotarse, sino estar en movimiento.



* No fumes. El tabaco es una de las causas principales de patologías cardiovasculares, respiratorias y cancerígenas.



* Elimina o reduce el consumo de alcohol. Beber en exceso contribuye al sobrepeso y puede ocasionar adicciones. Además, es causante de muertes en accidentes viales.



* Reduce el estrés. Debes aprender a relajarte o sino podrías sufrir agotamiento físico y mental, insomnio, pérdida o aumento de peso y sufrir enfermedades.



* Aliméntate de forma sana. Come más verduras y frutas. Consume en menor cantidad carnes rojas, pan, mantequilla e incluso algunas legumbres y cereales.



* Ejercita tu mente. El cerebro también necesita actividad para mantenerse en buen estado. Lee, haz cálculos matemáticos de forma mental, resuelve crucigramas.



* Cuidado con el azúcar. Su consumo desmedido en alimentos y bebidas puede causar sobrepeso, diabetes, enfermedades intestinales y otros males.



* Bebe agua. Al menos dos litros cada día para evitar problemas en los riñones, cansancio y dolor de cabeza. Así limpiarás tu organismo.



* Reduce la sal. Llamada ‘la muerte blanca’, causa millones de pérdidas de vida cada año. Puedes reemplazarla con diferentes especias, condimentos y hierbas.



* Ríe siempre que puedas. Estimula la producción de endorfinas en el cerebro, lo que alivia el dolor. También ayuda a quemar calorías.



* Duerme bien. El mal descanso puede causar insomnio y afectar hábitos como el alimenticio”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.