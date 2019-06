Consejos para evitar robos

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una sopita de menestrón y un bistec a la plancha con arroz y en ensalada fresca. Para calmar la sed, una jarrita de agua de maracuyá.



“María, hasta hace algunos años los peruanos reclamaban, mayoritariamente, por más trabajo, mejores sueldos y un eficiente transporte público. Hoy, el clamor general es frenar la delincuencia que aterroriza y provoca muertes casi todos los días. El martes capturaron a dos en pleno robo a una agencia de Interbank y ayer en la tarde, ‘cajonearon’ un local del Banco de Crédito. Hasta salir a comer en familia se ha convertido en un peligro mortal, pues bandas de ladrones entran a los restaurantes a balazos. No faltan los falsos taxistas, gavillas de ‘robacasas’, extorsionadores y otras lacras. No es justo que miles de muchachos que salen a estudiar y trabajar no sepan si volverán a sus hogares. Nunca está de más insistir en algunos consejos de seguridad que hasta podrían salvarnos la vida:



*No retirar sumas importantes del banco. Tampoco divulgue que irá a cobrar. No use cajeros automáticos alejados, en lugares solitarios o de noche. Trate de ir acompañado por alguien de su confianza y ponga el dinero dentro de la ropa y no en un maletín o cartera.



*Fíjese en las personas alrededor al momento de retirar el dinero. Note si hay motos cerca o carros con lunas polarizadas. No tome taxis estacionados en el lugar, pues podrían ser ‘marcas’.



*Si realiza una reunión en casa, no tenga la puerta abierta. No deje ingresar a desconocidos.



*Asegure puertas y ventanas. Invierta en mejorar la seguridad de su hogar: coloque cerrojos, barras de seguridad, rejas. Si puede, ponga cámaras de video y organícese con sus vecinos.



*Trate de tomar taxis formales o de conocidos. Si toma uno de la calle, mande a alguien de su confianza, por mensaje de texto, WhatsApp u otro medio, la foto o el número de la placa. No duerma en el viaje y esté alerta.



*Evite estacionar su vehículo en la vía pública. Elija las playas de estacionamiento.



*Si un carro golpea su vehículo, fíjese bien en sus ocupantes. No se baje a la loca, porque podrían asaltarlo.



*Si está en la calle, restaurante o cualquier otro lugar abierto, esté siempre atento y cuide sus pertenencias, que debe vigilar siempre. Si va con niños, llévelos de la mano delante de usted, no los jale ni arrastre. Si hay mucha gente, cárguelos.



*Si es víctima de asalto, no oponga resistencia. Enfrentarlos podría costarle la vida”.



Pucha, mi amigo Gary tiene mucha razón. La seguridad es muy importante y el gobierno no tiene cómo frenarla.



Me voy, muy preocupada. Cuídense.