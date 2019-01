Consejos para jóvenes

Mi amigo Gary llegó al restaurante por un filete de pescado frito con ensalada, su jarra de chicha morada y una ensalada de frutas como postre. “María, el verano es alegría y felicidad. Sol, playa, arena, niños jugando, parejas paseando, actividades al aire libre. Podemos salir a realizar todas esas cosas que no hacíamos en el invierno. Es en esta época del año cuando muchas personas extrañan sus años de juventud y desean regresar en el tiempo para hacer infinidades de cosas que no pudieron realizar por distintos motivos. Cuando somos jóvenes, es común escuchar frases como ‘aprovecha tu juventud, la extrañarás cuando seas adulto’. Y, efectivamente, es así. Cuando una persona ya es adulta, tiene otras responsabilidades: el trabajo, cuidar de sus padres, hermanos pequeños, hijos, pagar las cuentas y otras.

Es en la juventud cuando tenemos la oportunidad de practicar el deporte de nuestra preferencia, estudiar un idioma que nos guste, viajar no importa cerca, aprender a tocar algún instrumento o salir con nuestros amigos. Pero además de libertad, los jóvenes también deben tener responsabilidad. Te dejo estos consejos para aprovechar bien la juventud:

Fíjate metas y cúmplelas. Es fácil decir que harás esto o aquello. Muchos lo intentan, pero se quedan en el camino. Menos palabras y más acción, no te quedes a medias.



El conocimiento es importante. Aprender muchas cosas en la juventud te ayudará a prepararte para la vida. La lectura es importante en esta etapa de la vida.

Sé amable y único. Practica los buenos valores con las demás personas, ser agradable dice mucho de uno mismo. Esto creará un buen ambiente en donde te encuentres.



Dile no a los excesos. A veces, es casi inevitable probar alcohol o tabaco en la juventud, pero en grandes cantidades nos va a afectar a futuro. Controlemos el consumo de estas sustancias.

No tengas miedo a experimentar. No te cierres en lo que haces habitualmente, prueba otras comidas, lee otros tipos de libros, escucha más géneros musicales, viaja, el punto es disfrutar.



Vive bien. Compra una buena cama para descansar, duerme tus horas completas, come bien y realiza ejercicios constantemente. Para tener la mente sana, se necesita un cuerpo sano.

Estudia mucho en el colegio y en la universidad. Vivirás de la carrera que estudies y es más que necesario echarle todas las ganas del mundo para terminar bien y ser buen profesional”.



Tiene razón mi amigo Gary. Me voy, cuídense.