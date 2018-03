Consejos para jóvenes

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un delicioso piqueo criollo con ají de gallina, olluquito, carapulcra, sangrecita, arrocito bien graneado y una jarrita de chicha morada.



“ María, los jóvenes son el motor del cambio y el crecimiento de toda Nación. Preocupa que observen como ‘algo normal’ toda la miseria política que se vive en nuestro país. Por citar un caso, hay pruebas de que la corrupta empresa brasileña Odebrecht compró a la mayoría de líderes políticos del país y eso deja una sensación de podredumbre. Ayer salieron a la luz unos videos donde, presuntamente, se ofrecen prebendas a cambio de votos para evitar la vacancia de PPK. A los jóvenes hay que decirles que esa no es la forma de progresar, sino el trabajo honrado y el esfuerzo. No pierdan el rumbo, siempre tengan un horizonte trazado. La vida estará llena de obstáculos que deberán sortear, ya sea solos o acompañados de sus padres, hermanos, amigos o personas que realmente los valoren. No se vayan por el camino fácil. Recuerden que lo que se consigue con esfuerzo se valora mucho más y es gratificante. Cuando se conviertan en padres, querrán que sus hijos sigan el camino del bien. Por eso, quiero compartir con ellos algunos consejos para enfrentar la vida:



* A la droga dile ‘No’, aunque suene repetitivo.

* Jamás pidas prestado dinero, si no tienes cómo devolverlo.

* Si quieres conseguir algo, trabaja para tenerlo.

* Aprende a controlarte y que nadie digite tu destino.

* En todo lo que hagas, ten presente la palabra ‘respeto’.

* La dignidad y el honor jamás serán cualidades pasadas de moda.

* Habrá situaciones difíciles, pero siempre mantén la calma.

* Nunca es tarde para aprender algo nuevo, no te encierres.

* Saca a la flojera de tu vida, es la madre de todos los vicios.

* Disfruta de las cosas simples de la vida, no seas soberbio.

* Si quieres poner un negocio, analiza el mercado.

* El tiempo no tiene precio, valora cada minuto que tengas.

* Nunca menosprecies el esfuerzo de tus padres.

* Escucha los consejos de personas con más experiencia.

* Si está en tus manos ayudar a alguien, hazlo, sin esperar una retribución.

* Evita actuar con ‘viveza criolla’, pues casi siempre significa quebrantar normas y faltar el respeto a los demás.

* Aléjate de las personas de conducta riesgosa. Ten presente que el que mal anda, mal acaba.

* El mundo está lleno de grandes ideas, pero el éxito solo se logra a través de la acción.



La juventud, por lo general, se traduce en vigor, energías, oportunidades y decisiones, pero también en inexperiencia. Por eso, hay que escuchar a los demás y razonar antes de actuar”. Creo que si los muchachos siguen estos consejos, les irá bien en la vida. Me voy, cuídense.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.