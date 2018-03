Consejos para los jóvenes, que son el motor del cambio y el crecimiento de toda Nación (II)

Mi amigo Gary llegó por sus tallarines verdes con un churrasco encima, quesito parmesano y una jarra de emoliente con cebada para bajar la grasita.



“ María, ayer te comentaba lo importante que es la juventud para un país. Según estudios especializados, es la etapa que va de los 15 hasta los 25 años, pero eso es relativo, pues depende de varios factores. Desde que los hijos nacen, los padres siempre deben ser su sostén y guía. Pero si bien durante la niñez de los hijos, la atención de papá y mamá se centra en la protección y la educación, es en la adolescencia y la juventud cuando deben, además, orientarlos para reafirmar su personalidad, reforzar su autoestima, tener una visión adecuada del mundo y enfrentar la vida con firmeza y seguridad. También para elegir los caminos correctos, resolver los problemas que se le presenten y tener independencia. Ante tanta podredumbre que se ve en nuestra clase política, es bueno aconsejarles que la plata fácil te puede conducir a la cárcel o la muerte. Aprendamos de los buenos ejemplos, como la joven Dhayana Tenorio que acaba de ingresar en primer puesto a estudiar Medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Era su cuarto intento, pero nunca ‘tiró la toalla’. Sus padres fueron claves para motivarla y le decían ‘tú puedes, hija’. Qué lindo caso. No todo es fiestas, dinero, carros, lujos, la vida tiene cosas muchos más importantes, como alcanzar logros con esfuerzo, con trabajo honrado, y así se disfrutan mejor. Uno puede caminar con la frente en alto sin que lo señalen. Por eso, te dejo algunos consejos.



* Los padres deben educar la voluntad de los hijos y sus sentimientos. Preparar a un hijo para la vida no es satisfacer todas sus voluntades y todos sus caprichos.

* El secreto que un hijo confía al padre o a la madre debe ser como una piedra lanzada al mar. Sé siempre discreto; la confianza, una vez perdida, difícilmente se recupera.

* La mejor escuela de la vida es el ejemplo de los padres. Los hijos precisan más de los ejemplos que las enseñanzas.

* La misión de los padres es orientar, esclarecer, amar, comprender, incentivar. Actuar así es darle la oportunidad a tu hijo para que se afirme en la vida.

* Tu hijo muchas veces está psicológicamente agobiado y siente la necesidad de desahogarse. Intenta captar lo que siente. Escúchalo con atención. Comparte sus problemas, dudas o angustias.

* Los padres deben saber escuchar en silencio. Deja que tu hijo se exprese. Tal vez se equivoque, pero si escuchamos, podemos encontrar muchas verdades entre los errores.

* Es bueno que les des consejos y recomendaciones, pero deben ser bien dosificados, con amor y bondad. De lo contrario, pueden aburrirlos y saturarlos. Da un consejo como una sugerencia, no como una imposición”. Mi amigo Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

