Maneja con cuidado

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un sudado de cachema con arrocito blanco, juguito de limón, rodajas de rocoto y una limonada frozen. “María, todos los días ocurren accidentes de tránsito en las ciudades y carreteras del país. Los operativos policiales demuestran que muchos conductores de cústeres manejan sin brevete y con multas de miles de soles. Ya es hora de un cambio y debe empezar tomando conciencia. Cada año mueren solo en las pistas de Lima más de 500 personas. Por eso, algunos consejos para manejar de forma segura:

* Nunca bebas alcohol si vas a conducir. Manejar ebrio puede ser mortal. Toma un taxi o transporte público.

* Cuando manejes, jamás uses el celular (nada de conversar, chatear, mandar mensajes). No juegues con la radio ni te maquilles. Si necesitas llamar, detén tu carro.

* Si llevas niños, ponles el cinturón de seguridad. Los pequeños pueden distraerte y originar accidentes.

* Duerme bien, al menos ocho horas. Conducir con sueño es casi tan peligroso como hacerlo ebrio. Si estás cansado, haz pausas cuando conduzcas.

* Ten mucho cuidado si vas a tomar medicinas y manejar. Podrían causarte sueño.

* Usa el cinturón de seguridad. Lo mismo deben hacer tus pasajeros.

* Mantén la calma en caso te encuentres en un embotellamiento o ante las malas maniobras de otros conductores.

* No uses el claxon sin motivo. Solo es para urgencias.

* No prendas las luces altas porque ciegan a los demás y podrías ocasionar una tragedia.

* No vayas a excesiva velocidad. En viajes cortos solo ahorrarás un par de minutos, pero el riesgo es muy grande. Si quieres ser puntual, sal de casa temprano.

* Conserva tu distancia. Sigue la regla de los tres segundos (escoge un objeto fijo en la vía y cuando el carro de adelante pase por su lado, comienza a contar. Deben pasar al menos tres segundos antes de que tú pases por ese objeto).

* Mientras peor esté una pista, conduce con mayor cuidado. No hagas cambios de dirección intempestivos.

* Usa siempre las luces direccionales al girar.

* Respeta a los peatones, cédeles el paso.

* Ten cuidado con los camiones porque son un peligro especial. Sus conductores no pueden ver a los demás vehículos como los choferes de autos.

* Nunca te pases la luz roja, así sea de madrugada y no haya otros carros.

* Revisa siempre tu vehículo y si tiene problemas mecánicos, soluciónalos de inmediato.

* Si escuchas la sirena de bomberos, ambulancias o patrulleros, hazte a un lado”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

