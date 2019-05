Consejos para triunfar 

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un bistec a lo pobre con su huevito y plátanos fritos, un puntito de ají molido y, para la sed, un jugo de carambola.



“María, todos soñamos con tener éxito. Que nos vaya bien en el trabajo, tener siempre dinero y, especialmente, gozar del amor de la pareja y los hijos. Pero no basta solo con desear algo para conseguirlo, hay que trabajar por ello.



A continuación, te cuento algunos consejos que Steve Jobs, el fallecido genio fundador de Apple que creó aparatos tan increíbles como el iPod, el iPhone, el iPad y la computadora Mac, dio para tener éxito en la vida.



*Amor al trabajo. Siempre hay que hacer algo productivo. Jobs en sus ratos libres practicaba caligrafía, que lo llevó a inspirarse en diferentes tipografías para Mac.



*Dedícate a lo que te apasiona. Es la única forma de hacer algo bien. Si no lo has encontrado, continúa buscando.



*Sigue tu intuición. Haz las cosas que te gustan, aunque al principio no sepas por qué te atraen.



*Concéntrate. Esta es una de las claves para triunfar. No hay que distraerse y dejar de realizar las actividades que se deben hacer, en el trabajo, los estudios.



*Aprende siempre. Investiga, observa. Actualízate de forma permanente. No te conformes con lo que sabes.



*Confianza. Rodéate siempre de personas buenas, leales y capaces en las que puedas confiar.



*Simplicidad. Este es uno de los factores más importantes en Apple como empresa. No se necesita trabajar en demasiados proyectos al mismo tiempo. Lo que hagas, siempre hazlo bien.



*Prueba cosas diferentes. Realiza actividades distintas a las que habitualmente haces y diviértete con ello.



*Apariencias. Siempre importan, y Jobs dedicaba mucho tiempo a los pequeños detalles para que todo siempre fuera perfecto.



*No importa lo que piensen. Aunque las apariencias cuenten, ten claro que no es fundamental lo que crean los demás. Si tienes un sueño, llévalo adelante.



*No mientas. Pero usa la persuasión para convencerles sobre tu punto de vista y tu percepción de las cosas.



*Exigencia. Saca lo mejor de ti, esfuérzate siempre más para alcanzar tus objetivos. No te conformes con menos.



*Aprende del fracaso. Cuando se hace algo, a veces va mal. La clave está en no rendirse, en levantarse y seguir adelante.



*El momento es ahora. Hay que entender que las condiciones para emprender algo nunca serán completamente favorables. Así que hay que arriesgar”.



Qué buenos consejos. Me voy, cuídense.