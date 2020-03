Haz un presupuesto. Es fundamental proyectar los ingresos y egresos del hogar. Así se sabrá con exactitud cuánto es el dinero que se gana, para no gastar de más. Si los gastos son mayores, deberán ser recortados aquellos que no son básicos.

Cuidado con las tarjetas de crédito. Controla tus compras con este medio. El que no des dinero en efectivo en el momento no significa que después no pagarás. Respeta las fechas de pago para que no te apliquen moras u otras penalidades. Y jamás retires dinero en efectivo de una tarjeta de crédito, salvo que sea una emergencia, pues los intereses son altísimos y pueden llegar casi al 100 por ciento. Lo mejor es obtener un préstamo de consumo o personal, pues las tasas están en promedio 14 o 15 por ciento. ¡La diferencia es enorme!