Mi amigo Gary me escribió por ‘wasap’ y mandó saludos a mis lectores. “María, es muy curiosa esa costumbre de tomar cerveza y pasarse el vaso luego de tirar la espuma con el conchito al piso, en una esquina o debajo de la silla. Es un hábito que no se da en ningún otro país del mundo. Algunos suelen hacerlo con cierto estilo, como si el acto tuviera algo de elegancia. En el 2010, hace diez años, la cadena BBC le dedicó un amplio reportaje a este hábito exclusivamente peruano.

El título era ‘Peru’s beer drinking ritual’ (Ritual de beber cerveza en el Perú). El autor de la nota afirmaba que se trata de una costumbre ancestral, que podría datar de los tiempos de los incas y que simbolizaba el fortalecimiento de los lazos de amistad, como el sistema de minka, que consiste en el trabajo comunitario. Además, el periodista indicaba que botar los restos de cerveza al suelo no solo tenía como objetivo limpiar el vaso, sino también dar una especie de ofrenda a la Pachamama o Madre Tierra. Sin embargo, hace unas semanas, Rubén Mayorga, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Perú, recomendó ‘tomar las precauciones de no besarse cuando se saludan, no darse la mano innecesariamente y no pasarse el vasito de cerveza, porque también tiene la saliva y esa es una de las maneras como se transmiten las infecciones’. O sea, cuando pase la pandemia y se pueda tomar unas ‘chelitas’, ya no deberá pasarse el vaso. Cada uno debe tener su propio vasito en las reuniones y hacer girar la botella luego de servirse.

Hay otras costumbres peruanas, relacionadas con el consumo de licor, que ya no se deben repetir. Por ejemplo, abrir la botella de cerveza con los dientes, pues además de los riesgos de un accidente que ello podría implicar, la chapita puede tener alguna bacteria y los labios chocar con el pico. En el Perú, otro hábito muy arraigado es el llamado ‘fullvaso’, como se les llama a las reuniones, con trago de por medio, luego de las famosas ‘pichanguitas’ entre amigos. Por eso, muchos dicen que ‘después del fulbito viene el fullvaso reglamentario’. Es posible que gran cantidad de peruanos se contagiaron del coronavirus en este tipo de reuniones. Pero no solo en el Perú se tendrán que cambiar varios hábitos luego de esta pandemia mundial.

En Argentina o Uruguay, por ejemplo, existe la costumbre de tomar el clásico mate compartiendo la misma pajilla o sorbete como un acto de camaradería, acción en la que los riesgos son similares a los de tomar cerveza con el mismo vaso que los demás”. Tiene razón mi amigo Gary, todo lo que sea prevención contra el contagio de cualquier virus o bacteria bienvenido sea. Me voy, cuídense.