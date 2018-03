Crianza de hijos: ¿cómo formar buenos estudiantes?

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un cebichito de ojo de uva y un arroz con mariscos con calamar, langostinos y hasta erizo. Una delicia. Para beber, se pidió una limonada frozen. “María, comenzaron las clases en el colegio y todos los padres sueñan con que sus hijos sean los mejores estudiantes. Pero para que eso ocurra depende mucho de la guía que se les dé en casa. Es fundamental el trabajo de papá y mamá, sobre todo en estos tiempos de tantos peligros. Muchos chicos integran pandillas, bandas de ladrones y hasta caen en la prostitución y el consumo de alcohol y drogas. La internet puede malograrles la vida, pues miles de jóvenes se convierten en adictos a los juegos y la pornografía. Algunos consejos para educar a los chicos:



- Tus hijos te miran e imitan. Enséñales buenos ejemplos cada día, como saludar, tratar con cordialidad a los demás, comportarse bien en la mesa, respetar las reglas de tránsito al conducir, no estar pegado al smartphone, el televisor o la computadora todo el día.



- Comunícate siempre con tus hijos y hazlo con respeto y cariño. Escúchalos, así estés agotado. Toma tú la iniciativa para conversar si ellos no lo hacen. Abrázalos siempre y diles que los amas.



- No los compares con otros. Olvídate de frases como ‘aprende de tu hermano’ o ‘¿cuándo serás como tu primo?’. Mejor aliéntalos con frases como ‘inténtalo, tú puedes hacerlo tan bien como tu hermano, ya lo verás’.



- Los niños son muy sensibles a calificativos como ‘tonto’ o ‘malo’. Los pueden dañar y afectar de forma negativa la valoración que tienen de sí mismos.



- No intentes ser su amigo. Eres su padre, quien debe guiarlos y protegerlos, por eso estás un escalón arriba.



- Conoce a sus amigos, aconséjalos siempre para que eviten a los que tienen conductas peligrosas y elijan a quienes pueden aportarles cosas buenas.



- Motívalos a hacer cada vez mejor las tareas del colegio. Establece un horario para ello y facilítales un espacio bien iluminado y cómodo. Nada de prender la radio o el televisor cuando estudia.



- Incentiva la lectura en ellos. Que no solo lean los libros de texto del colegio, también otros.



- Conversa siempre sobre cómo les va en el colegio. Interésate por sus cursos y estimúlalos a participar en actividades escolares como los deportes, teatro o música.



- Anímalos a que siempre escuchen con atención al profesor y que pregunten si tienen dudas.



- Dales un tiempo para descansar, que se distraigan y también enséñales a ayudar en las tareas de la casa.



- Controla sus tiempos frente a la computadora, la que debe estar en un lugar común como la sala, jamás en su cuarto. Explícales que no pueden ‘conocer’ personas por internet porque es peligroso”.



Gary tiene razón. Me voy, cuídense.