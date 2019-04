El crimen de Alicia Delgado

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un arroz con pollo y sarsa criolla, más su papita a la huancaína a un costado con aceituna negra. Para la sed, un emoliente al tiempo. “María, bastante extrañeza causó el fallo del Tribunal Constitucional que anula la sentencia de 30 años de prisión para la folclórica Abencia Meza, condenada en el 2012 como autora intelectual del asesinato de su expareja, la también cantante vernácula Alicia Delgado, perpetrado hace diez años.

Para el Tribunal, se vulneró el derecho al debido proceso de ‘Pistolita’ -apodada así porque le gustaba andar armada-, por lo que se deberá realizar un nuevo juicio oral. Los expertos señalan que la nueva sentencia podría salir en unos dos años y declararla inocente, o confirmar que es culpable y mantener los 30 años de encierro o, en todo caso, darle una pena menor. Eso sí, deberá seguir en el penal Santa Mónica, pues no se ordenó su libertad.

El cadáver de Alicia fue hallado la mañana del 25 de junio del 2009 en su departamento de Surco. Ese día fue extraño, pues también murieron la actriz Farrah Fawcett y el cantante Michael Jackson.A ‘La Princesa del Folclore Peruano’ la habían matado con extrema ferocidad, pues fue acuchillada siete veces y le amarraron una correa debajo de la cabeza.

Abencia se apuró a declarar que sospechaba de Clarissa Delgado, la hermana de Alicia, y del arpista Miguel Salas, quien era nueva pareja de la víctima. Sin embargo, cuatro días después del homicidio, Pedro Mamanchura, el guardaespaldas de Alicia, fue capturado en Tumbes cuando pretendía fugar del Perú. Él acusó directamente a Abencia de ser la autora intelectual del crimen, por lo que también fue detenida.

Las investigaciones policiales determinaron que Abencia era celosa y violenta con Alicia, a quien amenazaba. La misma Delgado grabó un video cinco días antes de su muerte, en el que se lamentaba de haber tenido una relación con ella, a quien acusaba de impedirle ver a familiares y amigos, y hasta de advertirle que la mataría. Temerosa, adelanta además que, si le pasa algo ‘la culpa de todo la tendrá Abencia Meza’.

Para la fiscalía, Mamanchura, quien también fue condenado a 30 años de cárcel, no tenía ningún motivo personal para matar a Alicia, y menos con tanta saña. En cambio, señalaron que Abencia no superaba el hecho de que Alicia la haya dejado y comenzara a salir con otras personas. Además, había delatado a ‘La Reina de las Parranditas’ por haber baleado a un adolescente de 15 años en una fiesta de un poblado en Áncash. Ahora se hará un nuevo juicio y podría salir libre”. Qué caso tan horrible. Me voy, cuídense.