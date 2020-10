Mi amigo, el gigantón redactor ‘Barney’, pasó por el restaurante y se llevó un poderoso tallarín saltado con carne de lomo fino y su jarra de hierba luisa para la buena digestión. “María, hace unas semanas me mandaron de comisión al Callao, a una zona picante. El jirón Saloom, en ‘Los Barracones’. En un departamento se encontraron los cuerpos sin vida de Sheryl Acosta (22) y Kevin Requena (24), ambos con heridas mortales de bala. Ella tenía un disparo en la cabeza y él uno en la sien. El muchacho la mató y luego se suicidó. Cuando llegué ya estaba la policía. ‘Es un crimen pasional’, me reveló un agente. Una señora se me acercó: ‘Señor periodista, yo fui la primera en entrar al departamento, mi sobrino estaba tirado en la cama y su novia al fondo, yo salí corriendo a llamar a la policía’. María, tú sabes que un periodista de Policiales también es una especie de psicólogo. Era la señora Patricia, tía de Kevin Requena Tasayco, quien me contó que la relación de su familiar con Sheryl era como la popular historia de ‘Romeo y Julieta’, la inmortal obra de William Shakespeare. Los Capuleto y los Montesco eran familias rivales en la Italia medieval.

En el Callao del 2020, su sobrino Kevin era como un ‘Montesco’ y Sheryl como una ‘Capuleto’. Según la tía de Kevin, la familia de ella se oponía a la relación porque él trabajaba como ‘guachimán’. Mientras ella viajaba a Estados Unidos e Italia dos veces al año y regresaba con dinero porque trabajaba doce horas al día. En el barrio circuló la versión de que el joven la mató por celos, pues ella quería terminar con él. Pero su tía Patty negó esta versión. 'Mi sobrino nunca le hizo una escena de celos. Siempre estaba aquí, en el Callao, fiel, esperándola con sus ramitos de flores y peluches cada vez que aterrizaba en el aeropuerto. Kevin odiaba a los pandilleros, señor periodista, porque una vez, en una pelea, le cayó un balazo en el glúteo. Él mismo fue quien los denunció en la comisaría y ellos nunca se lo perdonaron, por eso hacen circular esos rumores. Su gran amor siempre fue Sheryl, a quien conoció cuando él tenía 14 y ella 12 años. Al parecer, todo se salió de control. Al abrir la puerta, terrible fue su sorpresa al hallar los dos cadáveres. Según una amiga de la infortunada muchacha, el novio se habría enterado de que su guapa pareja estaba en coqueteos durante una fiesta con un joven de otro barrio. Esa tarde los moradores escucharon discusiones acaloradas en el departamento, pero justamente ese día había una tremenda fiesta en una casa contigua, contó un vecino. Y cuando se escucharon dos balazos, pensaron que eran de los disparos que siempre se oyen en ese barrio ‘picante’”. Pucha, qué terrible historia. Me voy, cuídense.