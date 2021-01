Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su lomo saltado jugosito y una jarra con agüita de carambola.

“María, llegué temprano a la redacción y me encontré con el legendario periodista de policiales, El Sonámbulo. Estaba listo para darles una charla a sus alumnos por Zoom... ‘Gary, ese asesinato en Puente Piedra, donde una mujer de 33 años mató de una cuchillada a su joven pareja, un soldador de 19, me llamó la atención. Trajo a la memoria el tristemente célebre caso del ama de casa norteamericana Betty Broderick, quien mató a su exesposo, un prestigioso abogado millonario de California, Dan Broderick. No solo acabó con la vida de quien fue su marido, sino también con la de la nueva esposa de este, Linda, una joven de 28 años, quien era su asistente. Lo espeluznante del caso es que la desquiciada mujer se metió a las cinco de la mañana a la residencia de sus víctimas y las mató mientras dormían. A su rival, a la que acusaba de haber destruido su matrimonio de cuatro hijos pequeños, le descerrajó dos balazos, uno en la cabeza, y a Dan Broderick, al que acusaba de haberle arrebatado a sus niños y de haberla mandado a la cárcel por acoso y vendido la residencia donde ambos llegaron a California procedentes de Boston, le disparó en el pecho. Lo acusaba de malagradecido, pues ella cuidaba a los niños y trabajaba medio tiempo para que él terminara su carrera de Derecho en Harvard y luego, cuando se convirtió en un exitoso abogado, la hizo a un lado por una mujer mucho más joven.

El caso cobró una extraordinaria atención mediática porque la defensa de Betty argumentaba que ella sufrió un inhumano maltrato psicológico, moral y judicial. La fiscalía la presentó como una mujer obsesiva y celosa que planeó cuidadosamente los homicidios, puso fecha para los mismos y hasta cortó el teléfono de la casa luego de los disparos para que no llamaran pidiendo ayuda.

Este caso se puede ver en la serie de Netflix ‘Dirty John: la historia de Betty Broderick’. Allí vemos el intenso drama de Betty (Amanda Peet), su esposo Dan Broderick (Christian Slater) y la ‘manzana de la discordia’, la bella rubia Linda (Rachel Keller). El juicio fue apasionante y se ve en la serie. Se las recomiendo verla no solo a los estudiantes de Periodismo, sino a los de Derecho y Psicología’”. Pucha, ese señor Sonámbulo es un verdadero maestro.

Me voy, cuídense.