Mi amigo, el fotógrafo Gary, me comenta a diario que sigue trabajando porque las noticias nunca se detienen. “María, cumplimos el primer mes del ‘Estado de emergencia’ y yo que todos los días salgo a las calles de comisión noto a mucha gente cansada, harta de esta situación difícil porque hay personas que están muriendo y, además, afecta a los bolsillos de todos. En estos momentos, es fácil que decaigan los ánimos, deprimirse, sentirse desconsolado, tener miedo de perder a un ser amado o morir uno mismo. Por eso es fundamental tener buena actitud, así que te doy algunas maneras que los expertos recomiendan para lograrlo:

- Empieza bien el día. En situaciones normales se aconseja madrugar y salir a dar un paseo. Pero puedes levantarte temprano y hacer ejercicios con música. Incluso, puedes hacerlo con toda tu familia.

- Medita, mira en tu interior. Dedica un tiempo a autoanalizarte y pensar en las cosas positivas que hay en tu interior. Destaca lo bueno de tu vida, pues siempre hay algo bueno. Y da gracias por ello.

- Mañana será otro día. No todas las cosas pueden ser como uno desea, pero eso no significa que esa situación no cambie. Siempre hay un mañana, una esperanza de que todo mejore. ¡Ten paciencia!

- Recárgate. Los factores externos influyen en la actitud de las personas. Por eso, en los días difíciles busca influencias positivas. Puedes escuchar en internet conferencias de motivación, ver películas de superación, una comedia.

- Mantente optimista. La vida nunca es un camino solo de alegrías. Todos pasamos dificultades, desde el hombre más humilde hasta el más adinerado. No te centres en los puntos negativos, pues así tendrás una actitud pesimista. Mejor piensa en lo positivo, en las nuevas oportunidades, y afronta las dificultades como retos que te harán más fuerte y mejor persona.

- La compañía es importante. Es necesario recibir energías positivas de tu entorno. Esfuérzate para que en casa todos se muestren positivos. Si alguno quiere ponerse de mal humor, hazle ver lo bueno.

- Siempre sueña. Solo quienes tienen grandes sueños logran grandes cosas. Sueña, no importa si es algo pequeño, grande o raro, pues te permita enfocar tus esfuerzos en lograrlo. Soñar es el primer paso para una gran actitud.

- Busca una afición. Dedica tiempo a alguna actividad que te guste, pues liberarás el estrés y aliviarás tensiones. Aprende cosas nuevas, porque te hará feliz.

- Descansa. Es inevitable sentirse estresado o creer que ya no se puede más, pese a los esfuerzos. En esos momentos toma un descanso, pues revitalizarás el ánimo tanto física como mentalmente. Duerme y come bien. Tras un descanso, verás todo de mejor manera”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.