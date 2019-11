Cuida tu salud

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un ají de gallina con papas amarillas, arroz blanco, huevos duros, aceitunas negras y, para la sed, una chicha morada fresquita.



“María, todos estamos expuestos a un sinfín de enfermedades, desde las más comunes como gripes y resfriados, hasta graves infecciones y cáncer, entre otras. Por estos días vemos que hay más casos de dengue en el Perú. Solo en Madre de Dios se han reportado 15 muertes. Y en Piura, hasta hace unos días, se había informado de una decena de fallecidos.



Existen miles de enfermedades y muchas pueden ser evitadas con sencillos hábitos de limpieza. Otras, como el cáncer, podrían ser tratadas de manera exitosa si tuviéramos la costumbre de realizarnos chequeos periódicos que permitirían un diagnóstico temprano. Algunos consejos de los expertos para mantener la salud.



Lávate las manos. Esta sencilla costumbre salva miles de vidas. Pasos: 1) Mójate las manos. 2) Aplícate jabón y cubre todas las áreas de la mano. 3) Frótate las palmas de las manos entre sí, entrelazando los dedos. 4) Frota el dorso de tus dedos contra la palma de la otra mano. 5) Frota las puntas de tus dedos con la palma de la otra mano, con movimientos circulares para eliminar la suciedad de las uñas. 6) Enjuágate y sécate con papel toalla de un solo uso. 7) Cierra la llave con el papel que te secaste.



Respeta las horas de descanso. Es importante dormir entre siete y ocho horas diarias. Así el cuerpo se recuperará tras el esfuerzo físico y mental cotidianos. Dormir ayuda a oxigenar todos los órganos del cuerpo.



No te saltes las comidas. Deben ser cinco comidas al día. No significa comer más, sino dividir los alimentos para cinco ocasiones diarias. Evita las grasas saturadas, el exceso de harinas y el azúcar.



Come frutas y verduras. Aportan vitaminas, minerales y fibra que nos mantendrán en buena forma.



Evita el estrés. Las preocupaciones bajan las defensas y podemos ser víctimas de numerosas enfermedades. Hay que relajarse haciendo yoga, algún hobby o deporte. Sal de la rutina.



No al alcohol y tabaco. Dañan la salud y aceleran el proceso natural de envejecimiento. Además, el alcohol puede llevar a cometer acciones riesgosas. El tabaco está altamente relacionado con el cáncer.



Bebe agua. Debe ser una media de dos litros al día. No se trata de beber todo eso en un par de horas, sino de repartirlos en la jornada. No es necesario que sea agua sola.



Planificación y control de hábitos. Es fundamental establecer horarios para las comidas y ejercicios, así como maneras efectivas para la conservación y preparación de las comidas”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.