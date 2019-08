Cuida tu salud mental

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un sudado de pescado con arrocito blanco bien graneado, jugo de limón, rocoto y, para tomar, una manzanilla calientita.



“María, la mayoría se preocupa de muchas cosas, como el trabajo, el dinero, viajar o ir al gimnasio solo para verse bien, pero olvidan la importancia de mantener una adecuada salud mental. Los expertos dan consejos y muchos tienen que ver con la salud física, pues esta repercute en la mental:



Descanso adecuado. Las personas deben dormir entre siete y ocho horas de un tirón. Otras necesitan más tiempo de descanso, como los niños. Esto permite mejorar el rendimiento físico y mental (consolida la memoria, da mayor concentración), y reduce la posibilidad de que aparezcan problemas físicos y psicológicos (reduce síntomas de estrés y depresión).



Relajación. Busca algunos minutos en los que estés solo y calmado, para meditar y pensar en cosas positivas. Respira de forma adecuada para que tu mente se relaje y ahuyentes las tensiones.



Ejercicio físico moderado. Trata de hacerlo una ahora al día o, al menos, tres veces por semana. Da sensación de bienestar y distrae de preocupaciones y del dolor. También ayuda a evitar el estrés.



Alimentación saludable. Te sentirás mejor si limitas la ingesta de grasas, azúcares y harinas para, en su lugar, consumir productos frescos como las verduras y frutas, legumbres y pescados azules, y además, bebes abundante agua. Deja de lado o, por lo menos, reduce las bebidas alcohólicas. Elimina los cigarrillos.



Relaciones sociales. Cuida y mantén tus relaciones de amistad con personas positivas, que te enriquezcan. No te alejes de la familia, tampoco te aísles. Evita a los de conductas riesgosas, de carácter agresivo, los negativos.



Tiempo libre. Disfruta de momentos (solo o acompañado) en los que realices actividades que aumenten tu bienestar, te animen y entretengan. Hará que desempeñes mejor tus responsabilidades laborales y familiares. Los ejercicios de agudeza mental fortalecerán tu cerebro.



Gestiona tus pensamientos. Esfuérzate por no pensar demasiado y de manera continua en los problemas. No te dejes agobiar. Haz lo mismo con los pensamientos negativos. Si no puedes hacerlo por ti mismo, busca la ayuda de un psicólogo.



Problemas financieros. Controla que tus gastos no sean mayores que tus ingresos. Ahorra y si vas a endeudarte, debes estar seguro de que podrás pagar a tiempo. Todo esto hará que puedas vivir en paz”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.