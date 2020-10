Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante para recoger su pedido: ocopa a la arequipeña, adobo de chancho con yuca y arroz bien graneadito, y manzanilla calientita. Se fue, pero antes quedó en llamarme y así hablamos después.

“María, me preocupa que cada vez hay más gente violenta en las calles. Lo digo por lo que ocurrió en Gamarra, donde un venezolano mató a su pareja de un balazo en plena vía pública y luego se suicidó. ¡No pensó en el pequeño hijito que ambos dejaban en la orfandad! En Manchay, un enfermo de celos acuchilló a su esposa en brazos y piernas. ¿Qué nos está pasando? El encierro, la crisis económica, el estrés y el temor por contagiarse del virus no pueden estar provocando tantas desgracias, tantos actos de locura. Seguramente actúan como un disparador, pero no pueden ser la causa principal. Muchos no pueden controlar la rabia, la frustración, la ansiedad y terminan explotando de la peor manera, dañando al prójimo y a ellos mismos. Cada vez esta situación empeora, lo que demuestra que en nuestro país no existe una política de salud mental. Tenemos un déficit importante de psiquiatras y psicólogos. A esto se suma la negativa de la gente a tratarse con este tipo de especialistas pues, lamentablemente, se cree que quien los necesita es ‘un loco’ o un ‘débil de emociones’. Es una cuestión cultural. En otros países, acudir al psiquiatra es sinónimo de distinción, de estatus, por lo caro que cobran por sus servicios. Si acudimos al médico porque nos duelen las muelas o el estómago, por qué no ir al especialista en la mente, que es la parte fundamental del organismo. El cerebro es el centro donde se originan y se controlan las emociones, los sentimientos, la inteligencia, la memoria, la imaginación. ¡Todo!

Ahora quiero dejarte algunos consejos para relajarse ante situaciones de tensión:

Identifica las señales de alarma. Es bueno saber cómo reacciona tu cuerpo en situaciones de tensión, pues así sabremos cómo controlarnos.

Respira y empieza a contar. Cuando estés nervioso o en situaciones complicadas, cuenta lentamente. Al estar relajado, actuarás mejor y no por impulso.

Toma tu distancia. Si estamos en un lugar que nos genera tensión, es mejor irnos por un momento e intentar tomar aire puro. Piensa en cosas positivas.

Lo que ayuda también a calmarse es lavarse la cara con agua fría, pues así nuestro ritmo cardíaco disminuye y podemos actuar más tranquilos.

Nunca te dejes llevar por la ira, podrías hacer cosas que no tengan solución y no solo te harás daño a ti, sino también a tu familia”. Pucha, mi amigo Gary siempre habla con la verdad.

Me voy, cuídense.