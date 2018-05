¡Cuidado con los candidatos municipales! (II)

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un seco de cabrito con frejoles, arroz blanco bien graneado y una jarra de chicha morada fresquecita para la sed. “María , ayer conversábamos sobre el cuidado que los electores debemos tener al momento de elegir un candidato para que nos gobierne. Creo que los peruanos debemos estar agradecidos con la ley que impide la reelección inmediata de los alcaldes, pues ha provocado una serie de movidas desesperadas de muchos de ellos para aferrarse al poder y que los pintan de cuerpo entero. Jamás, como hoy, se les ha podido ver realmente cómo son. La angustia que se ve en algunos para mantenerse atornillados da vergüenza ajena, pero lo trágico del asunto es que lo hacen porque ansían poder y dinero fácil. Las elecciones municipales y regionales serán el domingo 7 de octubre y de nosotros depende que nuestra próxima autoridad edil no sea un incapaz o corrupto. Un informe de ‘Cuarto Poder’, el último domingo, señalaba que el alcalde de Magdalena , Francis Allison , ahora se va a lanzar en Cañete , mientras que Guido Iñigo Peralta , burgomaestre siete años en Villa El Salvador , postularía al sillón municipal de Villa María del Triunfo , incluso declara que vive en un asentamiento humano de ese distrito, donde los vecinos aseguran jamás haberlo visto por ahí, mientras que su hermano Kevin Iñigo Peralta busca ocupar el sillón que dejará en Villa El Salvador .

Y en Chorrillos , donde durante 20 años es alcalde Augusto Miyashiro , se ha lanzado para sucederlo en el cargo su hijo Augusto Miyashiro Ushikubo . En Puente Piedra , el hijo del alcalde Milton Jiménez , Marlon Jiménez , también candidatea en ese distrito. En Breña , la actual esposa del burgomaestre Ángel Wu , Yane Millones , busca el sillón municipal de ese distrito por Somos Perú, mientras que la exesposa del burgomaestre, Isabel Rodríguez , postulará en el mismo lugar por Solidaridad Nacional. Hay otros, que pese a que la ley lo prohíbe, como en San Miguel , van a la reelección, burlándose de las leyes. Y no podemos dejar de mencionar a Luis Castañeda Pardo , quien quiere ser el próximo alcalde de Lima, para sentarse en el sillón que hoy ocupa su padre, Luis Castañeda . Repito, ¿por qué tanta desesperación por no dejar estos cargos? Faltan cinco meses para las elecciones, así que hay tiempo para averiguar el pasado de los candidatos. Básicamente, si tienen antecedentes por corrupción u otros delitos y si poseen experiencia como funcionarios públicos y cómo lo hicieron. También con qué políticos han tenido tratos. Es indispensable saber cómo financian su campaña, pues muchas mafias delincuenciales y organizaciones del narcotráfico meten plata para luego asegurarse ventajas e impunidad. ¡Mucho cuidado!”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

