Cuidado con el cáncer

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su caldo de gallina, pollo al sillao y, para tomar, agua de piña fresca. “María, con esto de la pandemia de coronavirus, la crisis económica y los escándalos de corrupción de este gobierno, nos hemos olvidado de otras enfermedades que golpean duramente a los peruanos, como es el caso del cáncer. Según el Instituto Nacional de Salud, la incidencia estimada de cáncer en el Perú es de 150 casos por cada 100 mil habitantes. Ocupa el segundo lugar de las causas mortalidad a nivel nacional y se estima que el 75% de los casos se diagnostican en etapa avanzada y principalmente en Lima. A la fecha, más de 175 mil pacientes padecen enfermedades oncológicas en nuestro país. Los cánceres de próstata, mama, estómago, colon-recto y cuello uterino son los que registran mayor incidencia entre los peruanos.

Diariamente podemos ver a pacientes pugnando por conseguir una cita en el Hospital de Neoplásicas. Otro drama es conseguir cama y finalmente ser operado. Gracias al SIS, muchas personas que antes se morían nomás por no tener dinero para tratarse la enfermedad, que es cara, ahora pueden atenderse y salvarse, si su mal ha sido detectado a tiempo. Por alguna razón, los casos han aumentado en las últimas décadas. Casi todos tenemos un familia, amigo, vecino o compañero de trabajo con cáncer o que ha superado la enfermedad. Los tratamientos del cáncer, si no se cuenta con un seguro, pueden llegar a costar entre 200 mil y 450 mil soles, dependiendo de la etapa en la que se encuentre y del tipo de cáncer del que se trate. Sin duda, una cantidad difícil de afrontar para el común de las familias peruanas, sino existiera un seguro. Por eso es importante la detección a tiempo. Si aparece una afección, dolor o alteración en nuestro organismo, hay que ir de inmediato a hacerse un chequeo. A veces la gente va al médico cuando ya no hay remedio. Aquí algunas señales para detectar si tenemos el mal:

Cambios en los senos. En una exploración, las mujeres hallan bultos duros inusuales.

Cambios en la vejiga. Orinar con más frecuencia de lo habitual. Dolor o ardor al orinar.

Hemorragia o moretones sin una razón aparente.

Cambios en el intestino.

Tos o ronquera que no desaparece.

Problemas al comer.

Cansancio grave y que dura tiempo.

Fiebre o sudores nocturnos sin ninguna razón”. Buenos consejos de Gary. Me voy, cuídense.

