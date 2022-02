Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su chicharrón de pescado con yuca y sarsa criolla, un chilcano y, para tomar, limonada heladita. “María, el dólar nuevamente está inestable, según el vaivén de la política. Unos días cierra a la baja y otro día sube. Así está desde al año pasado.

Incluso, tras el triunfo del presidente Pedro Castillo y los sucesivos gabinetes llenos de ministros impresentables, llegó a bordear los 4.20 soles. Una barbaridad, en especial para la gente que tiene deudas en dólares o los importadores.

El Banco Central de Reserva (BCR) ha hecho malabares para que el asunto no se dispare a niveles inaceptables. Solo el año pasado ‘quemó’ más de 10 mil 300 millones de dólares para frenar el alza y la depreciación del sol frente a la moneda norteamericana. Muchos economistas recomiendan no endeudarse en dólares, por ser una moneda muy sensible en el Perú y también en el mundo. A continuación les damos algunas recomendaciones para que no pierdan dinero:

1.- Si se desea comprar dólares, lo ideal es realizarlo mientras el mercado interbancario está abierto, es decir, entre las 9 de la mañana y la 1:30 de la tarde. Es que si uno compra antes o después lo que suele ocurrir es que te venden más caro o te compran más barato.

2.- Si tiene planes de ahorrar, actualmente la mejor forma es guardar su dinero en dólares. Es que la depreciación del sol ha sido de aproximadamente 14%.

3.- Si usted tiene deudas pendientes en dólares y sus ingresos son en soles, lo ideal será buscar renegociar con la entidad, pues sino la deuda podría volverse más cara a medida que sube el dólar.

4.- Si tiene una deuda que debe pagar en moneda extranjera lo recomendable es cambiar dólares con anticipación.

5.- Además, si tiene un crédito pendiente trate de ir comprando poco a poco los dólares para no tener problemas al final, al momento del pago de la deuda.

6.- Revise todos los mercados en los que puede comprar dólares para obtener la cotización más baja o más alta, dependiendo de si quiere comprar o vender. En los últimos tiempos, el mercado digital se ha desarrollado bastante y se pueden obtener buenos precios. No todo son los bancos o el mercado informal.

7. Si usted es un vendedor que oferta productos que dependen del dólar, es importante planificar para evitar perder margen de ganancia en su negocio”. Pucha, hay que tener cuidado con los préstamos en dólares. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.