Mi amigo Gary no se olvida de mí y siempre me cuenta las últimas. “María, solo a gente descerebrada se le puede ocurrir difundir noticias falsas o ‘fake news’ en plena emergencia por la pandemia, cuando la población necesita información veraz, clara y precisa para saber qué hacer con el fin de no contagiarse ni contagiar. Que las gárgaras de agua con sal matan el virus en el contagiado, que el cloro o alcohol hacen lo mismo o que los ajos también son santo remedio. Todo es mentira, no hay remedio milagroso. Es cierto que el agua con sal, en gárgaras, puede aliviar un resfrío, también que el alcohol es un buen desinfectante y que los ajos tienen muchas propiedades que fortalecen el organismo y hasta ayudan a curar ciertas enfermedades, pero de ahí a que sean la cura definitiva contra el Covid-19 es completamente falso. Estas afirmaciones causan confusión y crean expectativas equivocadas, pues la verdad es que aún no hay remedio contra el coronavirus y los pacientes solo pueden tomar paracetamol para la fiebre, síntoma al que se pueden sumar la tos, dolor de garganta y malestar general. En la mayoría de casos ese es el único tratamiento. Son más vulnerables y pueden agravarse las personas que tienen otras enfermedades, como asma, diabetes y dolencias al corazón.

En realidad, cuando se navega en internet hay que andarse con mucho cuidado, pues en la red hay escasa credibilidad debido a que cualquier persona, incluso un bromista o alguien con malas intenciones, puede publicar una información sin respetar los principios éticos ni considerar las reglas profesionales del periodismo. Es frecuente la publicación de fotografías de actores y actrices porno con hilarantes reseñas. Se dice que son jóvenes que salieron de la extrema pobreza, pero que llegaron a ser grandes científicos o ilustres catedráticos de la Universidad de Harvard. O médicos que, en algún hospital de otro país, arriesgan la vida atendiendo a enfermos con coronavirus. También están las falsas muertes de personajes famosos, políticos y artistas. Así, han ‘matado’ Johnny Depp, Tom Hanks, Jackie Chan y Lady Gaga. El otro día se informó de la muerte del gran cantante Leo Dan, intérprete de populares temas románticos como ‘Mary es mi amor’, ‘Te he prometido’ y ‘Una calle nos separa’. Las generaciones de la nostalgia, los amantes de la música romántica y oyentes de ‘La hora del lonchecito’ entraron en pánico. Más tarde, Leo Dan mismo salió a desmentir la falsa noticia a través de un video donde afirma que está ‘vivito y coleando’. No debemos confiarnos en las redes sociales”. Tiene razón mi amigo Gary. Por eso siempre compro mi Trome.

Me voy, cuídense.