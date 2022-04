Cuidado con los asaltos

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su sopa a la minuta, pollo a la norteña y, para tomar, cebada heladita. “María, ayer leí la noticia de un asalto mediante la modalidad de ‘la manada’ en un minimarket de San Juan de Lurigancho. Más de diez hampones bajaron de una combi, irrumpieron con violencia y cargaron con licores, sacos de arroz, azúcar, y encima asaltaron a una joven que hacía sus compras. Todo en apenas dos minutos. Los hampones cada día aumentan sus formas de operar. Y se apoyan en el poco patrullaje policial y el mal sistema judicial que los libera ‘por falta de pruebas’ o porque el monto que robaron no amerita una detención. El colmo.

En estos días han habido más asaltos que nunca, pues la policía ha estado ocupada con los disturbios producto del paro de transportistas y agricultores, que hasta el momento han dejado varios muertos. Es preciso que sepan cómo reducir las posibilidades de ser víctimas de un asalto. Por ejemplo, no uses artículos ostentosos ni lleves mucho efectivo contigo. Tampoco transites de noche solo, en auto o a pie, por áreas consideradas peligrosas. Si tienes carro, instala una alarma e incluso una de rastreo que te permita ubicarlo si te lo roban o inhabilitarlo para que el ladrón no pueda circular. Aquí te brindamos otros consejos si eres asaltado:

Mantente en calma. Tu nerviosismo lo puedes transmitir al asaltante, quien es el que porta el arma.

Evita enfrentarte a él, pues, por la misma razón, llevas las de perder.

No opongas resistencia. Cualquier acción impulsiva de tu parte puede provocar mayor agresividad en el atacante.

Escucha con atención sus indicaciones y obedécelas al pie de la letra.

Mantén las manos a la vista del asaltante en todo momento para que no sospeche que puedes sorprenderlo de alguna manera.

Háblale antes de hacer algún movimiento para entregarle lo que te pide y asegúrale que estás accediendo a sus demandas.

Observa discretamente los detalles que pudieran ayudar a las autoridades a una identificación cuando presentes tu denuncia, como el acento al hablar o algún tatuaje o lunar.

En caso de que la situación se torne violenta, siempre es mejor fingir un desmayo o convulsión para dar al asaltante la oportunidad de desistir y huir.

Nunca intentes perseguirlo, pues no estás capacitado para detenerlo y seguramente no estará solo”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

