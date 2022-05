Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un rico estofado de pollo con arrocito blanco graneadito y, para tomar, cebadita tibia. “María, otra vez tembló fuerte la tierra, esta vez el epicentro estuvo en la provincia de Ayaviri, Puno. Los 6.9 grados sacaron de sus camas a los habitantes que pensaban que se venía un terremoto devastador.

Quince casas fueron afectadas, así como un puente y una posta médica. Cero víctimas. Hace dos semanas, otro sismo de 5.5 grados, localizado en Chilca, al sur de Lima, se sintió en toda la capital y regiones circundantes. El Perú, lamentablemente, está en el llamado ‘Cinturón de fuego ’, una falla geológica que nos hace propensos a sufrir de constantes terremotos.

El último más devastador fue en Pisco, en el 2007. Esa ciudad, así como Ica, Nasca y otras fueron afectadas seriamente. Hubo decenas de muertos y heridos. La población no estaba preparada. Menos las construcciones, que se vinieron abajo como castillos de naipes. No me quiero ni imaginar lo que pasaría en Lima si un terremoto de 7.9 grados, como el de Pisco, nos coge desprevenidos.

Hay miles de callejones tugurizados, casonas viejas e inmuebles construidos sin supervisión de un ingeniero o arquitecto, que se derrumbarían en segundos , matando a sus habitantes. Estas viviendas están ubicadas en el Rímac, La Victoria, Barrios Altos y la zona antigua del Callao. También en los conos, donde la población suele levantar sus casitas solo con un maestro de obras para abaratar costos.

No hacen estudios de suelos, ni de estructura, usan materiales baratos y colisionan con las normas técnicas de construcción. En unos días más el Instituto Nacional de Defensa Civil realizará un simulacro de sismo a nivel nacional. También se activará la alerta por teléfono llamada Sismate, a fin de prevenir a la gente y tenga tiempo, ante la inminencia de un fuerte temblor, de salir a la calle o protegerse en un lugar seguro. Algunas recomendaciones para no morir o salir herido ante un sismo:

- Conoce de antemano las rutas de escape.

- Señaliza o exige que señalicen las salidas de tu casa, edificio o centro de trabajo.

- Mantén la calma y abandona el inmueble donde estés ante la presencia de un temblor.

- Coge de inmediato a los más vulnerables (ancianos, niños o gente discapacitada) y sal a la calle.

- Ubica fuera de casa el lugar más seguro para refugiarte en caso de sismo.

- Ten a la mano la llamada ‘mochila de emergencia ’, que debe contener linterna, comida, mantas, medicinas y otros.

- No bloquees las vías de salida con cajas, muebles u otros. Es mortal hacerlo.

- Si crees necesario comunicarte con tus familiares, envíales mensaje s, no llames por teléfono, pues recargarás las líneas.

- Mantente atento a las réplicas”. Gary tiene razón. Más vale prevenir que lamentar. Me voy, cuídense.

