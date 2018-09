Cuidado con las deudas

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una sabrosa parihuela de cachema con arrocito blanco, limón, rodajas de rocoto y, para la sed, una chicha morada fresquecita.



“María, muchas personas viven un calvario solo por no ser ordenados en sus finanzas personales, porque se endeudaron más de la cuenta o porque no les importa pagar sus préstamos y luego aparecen reportados en Infocorp e incluso hasta tienen problemas legales con las entidades financieras. Por eso, algunos consejos de los expertos para tener la economía familiar en orden y así poder dormir tranquilos:



-Haz un presupuesto mensual. Cuando tienes una lista de tus ingresos y egresos, podrás identificar los gastos innecesarios. Eso te permitirá saber hasta dónde puedes gastar y conocer tu capacidad de ahorro.



-Ahorra siempre. Lo mejor es que sea una cantidad fija. Y trata de que no sea solo lo que te sobre en la semana. Un buen ahorro es necesario para lograr una inversión que te permitirá multiplicar tu dinero.



-Paga tus deudas. Comienza por las más grandes o de mayores intereses, con lo que no seguirán creciendo.



-Decide tu capacidad de endeudamiento, para que no hagas gastos que luego no puedas pagar.



-No abuses de las tarjetas. Estas son una excelente herramienta, solo si se usan de forma correcta. No te dejes convencer por los meses sin intereses. Los artículos que compres con tarjeta deben ser duraderos.



-No pagues la cuota mínima. Cancela el monto total del mes, para que al siguiente no aumente la cantidad a pagar y no llegues a retrasarte. Así, evitarás pagar más intereses, recargos y gastos de cobranza.



-Usa el crédito de forma responsable. Este no es un dinero extra, sino un préstamo bancario que estás obligado a pagar en los plazos establecidos.



-No compres por impulso. Para lograrlo, solo debes diferenciar lo que realmente necesitas de lo que a veces solo es un deseo.



-Compara precios y calidad. No elijas lo primero que veas. Mejor compara y podrías lograr un ahorro significativo.



-Guarda pan para mayo. Es natural querer llevar una vida cómoda cuando se deja de trabajar, así que debes ahorrar lo suficiente.



-Adquiere un seguro médico. Es muy importante, pues te protegerá a ti y a tu familia en caso de cualquier enfermedad o accidente.



-Invierte. Te permitirá generar un capital extra. Pero piensa bien en qué, analiza y decide con calma o con la ayuda de un experto financiero”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.