Cuidado con las deudas por el regreso a clases

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un tiradito de tilapia y un arroz con pampanito frito, ensalada fresca, rocotito molido y, para la sed, una jarrita con agua de maracuyá. “ María, en esta época de inicio de clases, muchos padres de familia, sobre todo si tienen hijos en colegios particulares, terminan endeudados porque la plata no les alcanza para pagar matrículas y comprar uniformes, zapatos, zapatillas, libros, útiles y otros. Encima, si tienen dos, tres o más hijos, el problema se agrava. Esta difícil situación muchas veces es motivo de peleas en la pareja, lo que termina afectando a los niños. Un ejemplo es el caso de Patricia León, la mujer que humilla e insulta a su todavía esposo, Armando Valdez, de quien está separada, porque él no puede pagar la mensualidad del exclusivo colegio de Surco en el que estudia el pequeño hijo de ambos. El hombre, que perdió su trabajo, le pide cambiar al menor a otro colegio menos caro, lo que desata la ira de la mujer que termina ‘choleando’ a los demás. El padre de familia salió en televisión a denunciar el caso, porque la mujer, en un acto muy reprochable, no lo deja ver a su niño. Pero ese es un caso extremo. María, te doy algunos consejos para sobrevivir no solo a los gastos escolares, sino para tener cierto orden en nuestras finanzas durante todo el año y que nos permita vivir en paz:



* Elabore un presupuesto para que sepa con claridad la cantidad que necesita para los gastos del colegio y demás, como comida, pasajes, servicios básicos y otros.

* Ordene los gastos y pagos del mes, así no sufrirá desagradables sorpresas.

* Si va a pedir un préstamo, analice bien las condiciones bajo las que se lo darán, como intereses, moras y otros.

* Si está decidido a sacar un préstamo, trate de que sea un crédito efectivo a corto plazo, es decir, que no pase de 12 meses, pues así el interés será menor. No pida más de lo necesario.

* Al pagar las cuotas del crédito trate de no elegir el pago mínimo, de lo contrario terminará siendo esclavo permanente del pago de intereses.

* Si es trabajador dependiente, puede destinar para el ahorro, por ejemplo pensando en los gastos de colegio del próximo año, cantidades determinadas de las gratificaciones de julio y diciembre. Si es independiente, puede ahorrar del dinero que perciba en los meses de mayores ganancias.

* Ahorrar es progreso. Aunque gane poco al mes, póngase la meta de guardar aunque sea el 10 por ciento.

* Si aún no compró los útiles escolares, puede adquirirlos en las ferias donde casi siempre hay ofertas.

* Tenga como máximo dos tarjetas y controle sus gastos”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.



