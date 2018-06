Cuidado con la diabetes

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un pescadito al vapor con papas al horno, ensalada de lechuga, tomate y cebolla y, para la sed, un refresco de maracuyá fresquecito. “María , somos poco más de 32 millones de habitantes en el Perú y las autoridades informan que existen dos millones de personas con diabetes . Esta cifra es altísima y debe alarmarnos, pues no solo incluye a los adultos, sino que cada vez hay más niños y adolescentes con esa enfermedad por sus malos hábitos alimenticios y el sedentarismo debido al smartphone, los videojuegos o la televisión en exceso. ¡Lo peor es que muchas personas no saben que la padecen! Esta enfermedad se caracteriza por altos niveles de glucosa en la sangre y, si no se tiene un tratamiento adecuado, dañará los riñones, ojos y nervios, además de que aumenta el riesgo de sufrir un infarto de corazón o un accidente cerebrovascular. La diabetes mata o puede dejar incapacitado para siempre, con lo que el paciente pierde mucho en calidad de vida y se recorta su existencia. Por eso se recomienda ir al médico de inmediato si se sufre con frecuencia de adormecimientos y quemazón en las piernas, debilidad muscular y fatiga, visión borrosa, orina frecuente, infecciones urinarias y disfunción eréctil. Algunos consejos para prevenir ese mal:

* Aumenta la cantidad de fibra en tu alimentación. Estos alimentos no solo regulan la digestión, sino que ayudan a eliminar el exceso de azúcar en la sangre y protegen el corazón. Cereales integrales, frutas, verduras, semillas y frutos secos tienen bastante fibra.

* No fumar. Aspirar el humo del cigarrillos no solo afecta al sistema respiratorio, sino también a muchos órganos. Los fumadores corren más riesgo de sufrir descontroles en los niveles de azúcar en la sangre, incrementando el colesterol, triglicéridos y puede aumentar la presión arterial.

* Evitar el sobrepeso. Es esencial mejorar los hábitos alimenticios y hacer ejercicios físicos. Cada kilo que se pierde nos aleja de la diabetes.

* Realizar ejercicios físicos a diario. Esto ayuda a regular el azúcar en la sangre y se mejora la actividad metabólica. Treinta minutos al día ayudarán.

* Reducir el consumo de alimentos con azúcar refinada. Entre ellos están los bizcochos y dulces de panadería, bombones, chocolatinas, frutas en conserva, mieles industriales, salsas, refrescos y gaseosas.

* Comer toronjas antes de las comidas. Con la mitad de esta fruta antes de dos de las comidas principales puedes reducir de forma importante el peligro de sufrir diabetes y obesidad.

* Hazte chequeos médicos con regularidad. Analizar tu sangre por lo menos una vez al año podría salvar tu vida. Muchas personas no saben que tienen diabetes”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

