Cuidado con estafas

Mi amigo Gary llegó al restaurante por una ensalada de palta, un lomito saltado bien taipá y una jarra de jugo de maracuyá.



“María, las estafas son muy antiguas. Por ejemplo, los cuentos del ‘tumi de oro’, ‘la cascada’ y ‘el cambiazo’, datan de hace décadas, pero hay gente que sigue cayendo. El otro día recibí un mensaje por Facebook que decía que una empresa me regalaba un celular de alta gama, pero para que me lo envíen a mi domicilio tenía que darles algunos datos personales luego de hacer clic en un enlace.



¡A mí con cuentos! Si abría el enlace, entraba a mi computadora un virus que me robaría información confidencial. Actualmente existen estafas más sofisticadas, debido al uso de la tecnología, como la suplantación de identidad en Facebook, clonación de tarjetas electrónicas, ‘phishing’ por Internet o llamadas desde un ‘call center’.



También están las modalidades del ‘familiar detenido’, ‘bono o pensión de jubilación’, ‘cajero malogrado’, ‘trabaje desde su casa’ y otros. Por eso, no hay que creer en todo lo que nos dicen, menos si es por internet o por el celular. Además, tener mucho cuidado cuando vamos al banco o a retirar dinero del cajero automático. Aquí te dejo algunos consejos.



Estar alerta en la calle. Ahora ningún distrito es seguro. Cuando uno camina por la calle siempre es bueno mirar atrás de vez en cuando, incluso cuando estemos en la esquina de la calle donde vivimos. Los robos suceden hasta en la puerta de la casa.



Cuidado con las llamadas de desconocidos. Muchas veces lo hacen para amenazar, piden dinero por un familiar en falsos problemas o te dicen que has ganado un premio. Se recomienda cortar la llamada.



Cuando se retira dinero del cajero automático. Ocultar la clave y fijarse si en las ranuras no hay cintas, placas de metal pegadas u otros objetos extraños. Los colocan para trabar el dinero o la tarjeta. Incluso, ponen cámaras escondidas para grabar la clave.



Por las redes sociales también ofrecen productos gratis a cambio de datos personales. Incluso, información de cuentas bancarias. Es importante verificar si la página es oficial de la empresa.



Desconfiar de todas las páginas de ventas, sea compra por envío o a contraentrega. Es necesario verificar primero la opinión que dejan otras personas en la página para verificar el prestigio de la misma.



Se recomienda no comprar productos si no son de sus tiendas originales. Si compramos en galerías, observemos bien lo que estamos adquiriendo, si está sellado y si funciona perfectamente”. Tiene razón, mi amigo Gary, hay que estar siempre prevenidos. Me voy, cuídense.