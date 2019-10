¡CUIDADO AL MANEJAR!

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un seco de cabrito con papas sancochadas, arroz blanco, rocotito y, para tomar, un jugo de fresa.



“María, la mayor parte de accidentes de tránsito ocurren por irresponsabilidad de los choferes, ya sea porque conducían con exceso de velocidad, de forma temeraria, porque estaban ebrios o viendo el smartphone. En el accidente ocurrido ayer en San Isidro, la conductora que mató a dos personas señaló que perdió el control de su camioneta porque otro vehículo le cerró el paso.



Los peritos de la policía determinarán las causas, pero esta desgracia nos demuestra que un vehículo puede ser un arma mortal. Conductores y peatones debemos tenerlo bien claro. Algunos consejos de los expertos para evitar accidentes en las pistas.

No excedas los límites de velocidad. Mientras más se pise al acelerador, mayores serán las posibilidades de choques, atropellos, volcaduras y otros.



Maneja a la defensiva. No hagas movimientos bruscos con el carro, no invadas otros carriles, frena en los cruces, conduce pensando en que el otro conductor te puede embestir.



Revisa tu vehículo siempre. Los frenos, dirección, luces, nivel de aceite, gasolina, aire en las llantas y otros. Nunca salgas sin una llanta de repuesto, gata y linterna. Lleva tu brevete y los documentos del vehículo.



No bebas licor si vas a conducir. Parece ocioso señalarlo a estas alturas, pero hay demasiados irresponsables que, luego de tomar alcohol, se ponen a conducir.



No te distraigas. Pon todos tus sentidos cuando manejes. No puedes ver el celular, leer el periódico o hacer cualquier otra cosa que te desconcentre. Las tragedias ocurren en una fracción de segundo.



Sé amable. Maneja respetando al otro, así como quisieras que los otros conductores te respeten. Si te meten el carro y sientes ganas de seguirlo para hacerle lo mismo, respira hondo y no lo hagas. Nada ganarás y más bien podrías ocasionar una tragedia.



No uses el claxon. Muchos lo usan para apurar al que está ¡frente a la luz roja del semáforo! Es una locura. Solo debe usarse para evitar un peligro.



Cede el paso. En las esquinas deja pasar a los peatones. No aceleres para pasar tú primero.



Los peatones. Muchos accidentes son culpa de los peatones porque no cruzan la pista por las esquinas, o no respetan cuando la luz es roja para ellos. Otros caminan por la pista demasiado lento, sin pensar que un loco del volante, que los hay muchos, podría arrollarlos”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.