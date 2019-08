Cuidado con psicópatas 

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un buen plato de ají de gallina y arrocito blanco. Para calmar la sed pidió una jarrita con agua de hierba luisa.



“María, los crímenes contra las mujeres no paran. Al contrario, aumentan y cada caso es más escalofriante que el anterior. Cifras oficiales señalan que solo en lo que va de este año, en el Perú se han producido más de 100 feminicidios. Esposos, novios, amigos y hasta compañeros de trabajo son los autores de estos crímenes. Nadie puede tener la certeza de quién es la persona que se le cruza en el camino. Al inicio de una relación, todos se muestran amables, comprensivos, pero luego sale a relucir su verdadera personalidad.



Muchas mujeres no tienen el tiempo de contar su historia, pues mueren en manos de aquellos hombres que alguna vez juraron amarlas y protegerlas. Las mujeres deben tomar sus precauciones y nunca permitir una falta de respeto. Porque ahí empieza todo.



Para la psiquiatra Vanessa Herrera, los agresores casi siempre muestran una cara amigable al inicio. Pero esto cambia una vez que tengan subyugada a su víctima.



“Empiezan levantando la voz, luego una cachetada, un jalón de pelo. Y para completar, afloran los celos enfermizos, más agresiones y la situación termina en desgracia”, comentó.



También dijo que los psicópatas están escondidos en ambientes públicos o comunes como un salón de clases, lugar de trabajo, sala de cine, en la calle o en el micro. El caso de Eyvi Ágreda, por ejemplo, la joven que fue rociada con gasolina y quemada viva por un sujeto al cual ella no aceptaba sentimentalmente, debe seguir en nuestras memorias permanentemente. Pero ¿cómo reconocer a un psicópata? Entre algunos de los rasgos de una persona con esta anomalía está la falta de remordimiento ante un mal accionar, son manipuladores, mienten con facilidad y muchas veces pueden ser simpáticos hasta conseguir lo que desean, luego te desechan de la persona como un objeto usado.



También recomendó:



*Antes de brindarle su amistad a alguien mira primero cómo se comporta y la forma en que actúa con otras personas, incluyendo los animales.



*Si piensas iniciar un romance con alguien, indaga un poco con sus amistades o su entorno sobre su comportamiento.



*Si no estás interesada en una relación sentimental, sé tajante y pide ayuda a las autoridades si es necesario”.



Pucha, Gary tiene razón. No podemos bajar la guardia, tenemos que estar muy atentas y alejar a esas personas de nuestras vidas.



Me voy, cuídense.