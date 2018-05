¡Cuidado con los ‘raqueteros’!

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un tiradito de pescado al olivo, un chaufa de mariscos con cremas, rocoto y un anís calientito. “María , me causó mucha pena la muerte de Elizabeth Cedano , la jovencita de 18 años que fue atropellada por el delincuente Félix Antonio Grández Lévano, ‘Bebacho’ , un sujeto que pese a contar con solo 19 años, es un asiduo visitante de las comisarías por numerosos delitos. Elizabeth falleció luego de diez días de penosa agonía , pero pese a este crimen el asesino fue liberado y hoy podría estar atacando a más chicas indefensas. En qué clase de país vivimos que se liberan a estos sanguinarios criminales. Creo que se ha convertido en un asunto de vida o muerte adoptar medidas básicas de seguridad. A continuación, algunos consejos:

* Tratar en lo posible de no cargar joyas ni hacer visibles en la calle y otros lugares públicos el smartphone, laptops o tablets, que despierten el interés de los delincuentes.

* No confiarse en ningún lugar. Hay que estar atentos con lo que hacen las personas a nuestro alrededor. Los ladrones siempre tratan de atacar por sorpresa, pues esa es su ventaja. No se puede andar distraídos en la calle.

* Los jóvenes especialmente no deben andar por la vía pública hablando por el smartphone o con los auriculares puestos. Así se convierten en presas apetecidas por los criminales.

* Evitar las calles oscuras y solitarias. Tratar de ir acompañado al paradero, ya sea para tomar el autobús o un taxi. Igualmente, al regresar a casa, en lo posible que más de un familiar espere en el paradero a la persona que llega del trabajo o el centro de estudios.

* La violenta modalidad del ‘arrastre’ se está convirtiendo en la preferida de muchos rateros, por lo que se debe ir por la calle con bastante cuidado. Por ello, hay que evitar llevar el asa de la cartera envuelta en el brazo, o cargar la mochila en la espalda o colgando de un hombro, pues si se es víctima de un ladrón que va en moto, mototaxi o auto, será arrastrada sin posibilidad de soltarse. Es preferible que se lleven lo que tenemos rápido, con el menor daño físico posible.

* No caminar por el borde de la vereda, cerca a la pista.

* Si se es víctima de robo, jamás enfrentarse al delincuente, pues siempre van con armas de fuego o cuchillo. No importa perder los bienes materiales, en cambio, si se resiste podría ser asesinado o sufrir lesiones permanentes.

* Los estudiantes y trabajadores deben organizarse para salir en grupos de sus respectivos centros. Así será más difícil que sean atacados”. Qué miedo con tantos delincuentes. Me voy, cuídense.

