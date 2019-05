Cuidado con los sismos

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una pachamanca a la olla con carne de res, carnero y gallina, papas, habitas y camote y, para la sed, un refresco de cocona.



“María, el sismo de 5,5 grados ocurrido la madrugada de ayer en Huancavelica fue tan fuerte que hasta se sintió en Lima, donde muchos saltaron asustados de la cama para correr a la calle. Es que el gran temor que provoca un terremoto no es tanto por sí mismo, sino porque puede derrumbar casas y edificios.



Pero no solo tembló parte del Perú, pues en Panamá hubo el domingo dos potentes sismos que dejaron heridos y daños materiales. La furia de la naturaleza es terrible y no avisa. Por eso hay que estar preparados, sobre todo los peruanos, porque nos encontramos en el Cinturón de Fuego del Pacífico, en el que ocurren la gran mayoría de movimientos telúricos del planeta. Algunos consejos de los expertos:

ANTES



Determinar qué objetos pueden causar daño durante un temblor, como cuadros, jarrones, espejos y otros.

Hacer simulacros en casa con la familia, el centro de estudios y el trabajo. Fijar rutas de escape y zonas seguras para acudir.

Conocer los lugares de corte de electricidad y, sobre todo, del gas. Esto puede prevenir peligrosas fugas.

Tenga a la mano al menos una mochila de emergencia. Debe contener alimentos no perecibles, agua embotellada sin gas, botiquín, medicinas de las personas enfermas, dinero en billetes y monedas, linterna, radio a pilas, plásticos, plumón, papel, dos mantas polares, soguilla, documentos personales y de la casa, toallas de mano, pañitos húmedos, papel higiénico, etc.

Durante



Mantenga la calma, salga rápido y de forma ordenada cubriéndose la cara y cabeza con los brazos. Aléjese de ventanas, vidrios y objetos pesados que pueden caerle encima.

Si está en un vehículo, pare de inmediato, pero procure hacerlo lejos de postes, árboles, cerros, edificios y cables eléctricos.

Si está en un edificio, no use el ascensor, sino las escaleras. Busque la salida de emergencia.

DESPUÉS