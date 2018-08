Cuidado con terremotos

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un arroz con pato a la chiclayana, sazonado con cerveza negra y, para tomar, una manzanilla tibiecita.



“María, el terremoto ocurrido en Venezuela nos recuerda que el Perú está en una de las zonas más sísmicas del mundo. El terremoto del 2007 en Ica dejó unos seiscientos muertos y destruyó gran parte de Chincha, Pisco, Cañete y otras ciudades. Solo ayer, en Loreto, miles vivieron momentos de pánico por un sismo de 5.5 grados.



Los expertos señalan que en la costa central del Perú, es decir, frente a Lima, de todas maneras ocurrirá un violento terremoto de magnitud superior a los 8 grados, así que te dejo algunos consejos de expertos:

Habla hoy con tu familia y hagan un plan de acción en caso de emergencia, que asegure que se puedan reagrupar. ¿Te has preguntado qué harías si un terremoto ocurre cuando tus hijos están en el colegio y tú en el trabajo? Establezcan rutas y puntos de encuentro.



Ten una mochila de emergencia por cada dos personas de tu familia. Debe contener agua embotellada, comida en lata, botiquín, medicinas de los enfermos, cuerdas, plumones, linterna, radio a pilas, plásticos, papel higiénico, ropa, una colcha, dinero, copia de los documentos.

Haz un directorio telefónico con los números de bomberos, policía, asistencia médica, familiares y amigos.



No pongas objetos pesados en muebles altos.



Fija bien a la pared armarios, estantes, cuadros, espejos, televisores y otros que podrían dañarse al caer.



Revisa la estructura de tu vivienda y, si lo necesita, refuérzala. Busca la ayuda de un experto.

Durante un terremoto:



Mantén la calma. Si estás en un edificio, quédate dentro. Si estás fuera, no entres. Entrar o salir de edificios puede causar accidentes. Cuando el sismo pase, sal del edificio rápido.



Si vas en auto cuando ocurre un sismo, detente (evita los puentes) y no bajes.



Después del SISMO



Revisa si alguien está herido y auxílialo. No muevas a heridos graves, a menos que haya fuego o derrumbe.



Nunca enciendas ningún artefacto, foco o fósforo, pues podría haber fugas de gas.



No uses el teléfono, así se evita el colapso de las líneas. Llama al 119 (anótalo en tu celular), marca la opción 1 y el teléfono al que quieres dejar un mensaje. Para oír un mensaje, llama al 119, opción 2 y el número del que quieres oír el mensaje. Escucha la radio para recibir información o instrucciones de las autoridades.



Usa botas o zapatos de suela gruesa para protegerte de objetos cortantes o punzantes”. Gary tiene razón, me voy, cuídense.