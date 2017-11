Cuídate de la diabetes y sigue estos consejos para fomentar los buenos hábitos en tu vida

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un lomito fino al carbón, con una porción de puré, ensalada fresca y una jarra de agüita de membrillo. “María, me sorprendió leer ayer, en Trome, que más de un millón y medio de peruanos padecen de diabetes, incluso muchos jóvenes. Lo peor de esta enfermedad es que trae secuelas que pueden provocar males muy graves como insuficiencia renal, ceguera, infarto y amputaciones. La clave está en el estilo de vida. Hay que disminuir el consumo de sal, azúcar y grasas. Comer alimentos ricos en magnesio, como legumbres, nueces, almendras, cacao, grano integral y vegetales verdes. La actividad física, al menos 30 minutos al día, ayuda mucho para mantener una vida sana.



Los buenos hábitos son fundamentales:

* LEVANTARSE TEMPRANO: Alrededor de las 6 de la mañana, para aprovechar el silencio y tranquilidad y concentrarse en lo que se debe hacer durante el día. Es un tiempo ideal para los ejercicios.



* ALIMENTACIÓN LIGERA: Eliminar el consumo de alcohol, gaseosas, embutidos y comida chatarra. Elige alimentos ligeros y sanos para obtener más energía y sentirte físicamente bien.



* DEPORTE: ¡Hay que moverse! Practicar yoga, trotar y bailar, pues además producen placer. También se puede ir al gimnasio, caminar al trabajo y olvidarse del ascensor.



* DESCANSO: Es indispensable dormir al menos ocho horas al día. Desconéctate de Internet y apaga el teléfono.



* COME FRUTAS Y VERDURAS. No debes pasar un día sin que ingieras estos alimentos, pues tienen vitaminas, minerales y fibra para la protección del organismo.



* REDUCE EL ESTRÉS. Intenta relajarte pese a las preocupaciones. El exceso de estrés produce cansancio crónico e infelicidad.



* POCA SAL Y AZÚCARES. Ambos están en muchos productos. El exceso de azúcar provoca obesidad y el de sal puede causar hipertensión.



* MÁS FIBRA EN TU DIETA. Fundamental para regular el tránsito intestinal. Además, da sensación de saciedad, con lo que ingerirás menos calorías. La fibra está en alimentos como las frutas y verduras.



* VISITA AL MÉDICO PARA UN CHEQUEO, así no tengas malestares, pues en la prevención está la clave para vencer a las enfermedades. Ahora solo debes ponerle voluntad para seguir estos consejos, porque es tu vida la que está en juego”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.