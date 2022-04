Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un menestrón, seco de carnero con frejoles y, para tomar, cebadita helada. “María, todo sube no solo por el paro de transportistas, sino por la situación mundial (pandemia, alto costo de los fletes marítimos y la guerra en Ucrania).

La plata ya no alcanza y las amas de casa la estiran como chicle, pero eso no soluciona nada. Ayer, el gobierno anunció el alza del sueldo mínimo a mil 25 soles, es decir, 75 soles más. Algunos pequeños empresarios ya saltaron hasta el cielo porque afirman que no podrán cumplir con la medida sin despedir gente.

Bueno, la situación no está bien. No es tiempo de despilfarrar el dinero que se gana honradamente. Seguramente vendrán épocas de vacas gordas, pero mientras tanto debemos ser previsores y muy pensantes para cada gasto.

Hay que mantener lo básico: comida, pago de servicios, colegio y pasajes. Los economistas aconsejan ahorrar todo lo que se pueda para enfrentar futuras crisis. Es decir que cuando ocurra, nos coja en una mejor posición que otros.

Espero con ansias que la situación política mejore y el gobierno nombre a verdaderos profesionales, con prestigio y talento al frente de ministerios y organismos importantes. Solo así vamos a poder enfrentar la crisis mundial de la mejor manera. Por lo pronto, solo nos queda hacer emprendimientos o ahorrar. Aquí les dejamos algunos consejos:

Registre sus gastos. O sea, sepa en qué gasta el dinero para identificar lo que está bien y lo que está mal.

Incluya los ahorros en su presupuesto. Aunque no sea mucho, pero poco a poco se hace un monto grande. Hay que irnos acostumbrando al ahorro. Los frutos se verán más adelante.

Encuentre maneras de recortar sus gastos. Por ejemplo, en productos o servicios superfluos. O en salidas innecesarias a comer en la calle. O una ropa que no necesitamos, pero está en ‘oferta’.

Establezca metas de ahorros. Puede ponerse la meta de reemplazar la vieja refrigeradora o cambiar el piso de la casa.

Establezca sus prioridades financieras. Sí, pues. Qué es más importante en su hogar. El pago de la hipoteca, del seguro universitario, etc.

Organice las comidas de la semana con anticipación. Esto le ayudará a gastar solo lo indispensable en sus compras y ahorrará dinero, ya que no necesitará salir a comer fuera de casa e incluso beneficiará a su salud porque puede llevar comida saludable al trabajo”.

Gary tiene razón. Está bien ahorrar en tiempos de crisis, pero cuando hay riqueza también. Uno no sabe lo que pasará después. Me voy, cuídense.

