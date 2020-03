Hay que estar con ellos cada vez que se pueda . No deben estar solos mucho tiempo, pues necesitan compañerismo y sentirse acompañados y queridos por las personas. No los abandones en la azotea o en el patio.

No permitas que tu perro vague fuera de casa. Debes estar siempre en control de él, así esté vacunado. Ponle una correa al sacarlo.

No lo maltrates. Un dueño jamás debe golpear a su mascota, para que esta no le pierda la confianza ni le tema”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense