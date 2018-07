Cuidemos nuestras mascotas

Mi amigo Gary llegó por un pollo a la olla con ensalada, papas sancochadas y una jarra de agua de manzana fresquecita.



“María, las personas y familias encuentran en los animales un complemento de la felicidad y el amor. Los integramos a nuestras vidas y se convierten en seres importantes día a día. En el caso de los niños, los ayuda con su desarrollo afectivo y social. Hay casos en los que los pequeños van superando poco a poco sus temores gracias a una mascota, pues esta les da confianza y no los está juzgando. Muchas personas se quedan solas a la tercera edad porque sus hijos ya tienen sus propios hogares o porque otros familiares ya no están presentes.

En estas situaciones, ellos encuentran en las mascotas la compañía que no tienen y que estaban buscando. Tratan a un perrito o un gatito como un nuevo hijo y se distraen con ellos, los hacen olvidar la soledad y depresión. Pero para tener a una mascota hay que ser responsable, protegerla, alimentarla y darle buena calidad de vida.



Debemos darles de comer a tiempo, jugar con ellas, limpiar sus graciosos desastres y hablarles, pese a que no entiendan nuestras palabras. Hay infinidad de cosas por hacer con ellos y para ellos.

Aquí te dejo algunos consejos para tener bien cuidados a nuestros animalitos:

- No corrijamos una conducta mala de una mascota con golpes o insultos, existen otros métodos más persuasivos y efectivos.



- Los perros deben ser paseados con collar y correa para que no se pierdan o crucen las peligrosas calles.



- Es importante llevar una bolsa para limpiar las necesidades de las mascotas, especialmente en las calles y en los parques.



- Todas las mascotas deben ser desparasitadas cada tres o cuatro meses para prevenir enfermedades, tanto a ellos como a nosotros.

- Los animales domésticos necesitan espacios amplios en proporción a su tamaño. Sería irresponsable tener a un perro grande en una casa muy pequeña.



- En esta época de frío, ellos también necesitan de mucho abrigo y comida, quizá unos más que otros, pero no podemos descuidarlos.



- Gatos, hámsteres, perros y aves, cada uno necesita de un cuidado especial y diferente. En Internet podemos encontrar información para mantenerlos con buena salud.

Debemos demostrarles amor, pues son seres vivos y el hecho de no poder hablar no significa que no pueden sentir y recibir cariño”. Toda la razón para mi amigo Gary. Seamos responsables si tenemos una mascota. Me voy, cuídense.