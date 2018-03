Mi amigo Gary llegó por su pato en ají al estilo norte chico, con su jarrita de maracuyá. “ María, me conmovió la historia de esa perrita que todas las noches, a la misma hora, llega a la estación del tren en una ciudad de la India, para esperar a su dueña que, según parece, se subió a la volada a un vagón y la abandonó. Es que los perros son las criaturas más sensibles, sinceras y fieles. Si un can ve que su dueño está demasiado ocupado en algún momento, se tirará horas tratando de llamar su atención. Y si ve que está molesto, pondrá su cabeza sobre sus zapatos, como si preguntara ‘¿qué te ocurre?’ o ‘¿por qué estás triste?’. Recuerdo los años en que existía la ‘Perrera’, lugar adonde llevaban a los perros vagos que atrapaban en la calle y los metían a un camión. Allí les daban un trato cruel a los pobres animalitos, que permanecían encerrados en jaulas y aullaban de pena, frío o hambre. Los tiempos han cambiado y si alguien maltrata a una mascota, muchos protestan y a veces hasta exageran. Sin embargo, hay muchas personas que no crían en la forma adecuada a sus mascotas, pues no basta con alimentarlas, jugar con ellas y tratarlas como niños malcriados, con engreimientos que en realidad les hacen daño. A los animales hay que educarlos, atenderlos y quererlos, pero también ponerles reglas. Por ejemplo, hay perritos que se suben al sofá, duermen en la cama de sus dueños y hacen sus necesidades en cualquier lugar de la casa. Hay que mostrarles cariño y cuidarlos, pero no se puede romper la disciplina. Aquí te dejo unos tips para criar adecuadamente a una mascota.



Peso adecuado: Como ocurre con las personas, los perros llevan una vida más ligera cuando no tienen que preocuparse por cargar kilos extra.



Entrenamiento: No hay que ser especialista para tener el control de la mascota. Hay reglas básicas, como quedarse tranquilo, dejar de ladrar o soltar algo que ha cogido con la boca.



Llévalo al veterinario: Lo adecuado es que le hagan un chequeo periódicamente.



Hidratación: Hay que darles agua limpia. Los perros tienen un sistema especial para regular la temperatura corporal y por eso abren la boca y sacan la lengua cuando hace calor, pero necesitan estar hidratados.



Estimulación mental: Hay que mantenerlos siempre activos, pues ellos también se aburren y deprimen”.



Mi amigo Gary tiene razón. Me voy, cuídense.