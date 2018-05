Cuidemos nuestro planeta

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un churrasco jugosito con papas doradas, arroz blanco graneado, ensalada de tomate y, para la sed, un refresco de maracuyá. “María , acaba de celebrarse el Día Mundial del Reciclaje , cuyo objetivo es crear conciencia sobre la importancia de tratar los desechos de forma adecuada para no contribuir al cambio climático que tanto nos afecta. Con el reciclaje se reduce la cantidad de residuos, y así se contamina menos; se preservan los recursos naturales, pues la materia reciclada se reutiliza; se ahorra energía (menor consumo de petróleo), ya que casi siempre se gasta menos para fabricar un producto de material reciclado; se reduce la contaminación del aire, suelo y agua; y son menores los costos de producción. Todos debemos entender que este planeta es nuestro único hogar y que si lo destruimos, también será nuestro fin. Los gobiernos de todo el mundo, especialmente de las potencias industriales, que son los que más contaminan, deben tomar acciones de inmediato. Pero todos los ciudadanos podemos contribuir. ¡Es nuestra obligación! Algunos consejos para contaminar menos:

* No botes la basura a la calle. Parece ocioso decirlo, pero muchos creen que la vía pública es un basurero.

* Separa la basura de tu casa. Cartones y papeles; envases de plástico y latas; vidrios (pero no medicamentos), focos); restos de comida, cáscaras; celulares, pilas, insecticidas, baterías, aceite comestible y de vehículos.

* Usa menos bolsas de plástico, pues son arrojadas a la naturaleza, donde matan a miles de animales, sobre todo marinos. Emplea bolsas de mimbre para las compras del mercado y de tela o paja para el pan.

* Usa focos ahorradores. Son un poco más caros, pero recuperarás la inversión en poco tiempo, pues los focos clásicos (de filamento) malgastan el 85 % de la energía y duran un año en promedio. Los de bajo consumo duran hasta 15 veces más. Si un millón de hogares cambian cuatro focos convencionales por los ahorradores, se emitirían 900 mil toneladas de CO2 anuales menos. ¡Tremendo cambio!

* Aprovecha la luz del día cada vez que puedas.

* Apaga las luces al salir de una habitación.

* Se calcula que solo el 5 % de la electricidad gastada por los cargadores de celulares se emplea en cargar estos aparatos. El resto de energía se pierde al permanecer conectados. ¡Desenchúfalos cuando no los uses!

* Televisores, equipos de sonido, computadoras y otros siguen consumiendo electricidad aunque estén apagados. Desconéctalos.

* Utiliza más la bicicleta y camina. Hazlo siempre que puedas y sea seguro, pues contamina menos y mejorará tu salud”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.