Cuidemos nuestro planeta.

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una sabrosa papa a la huancaína con huevito duro y aceituna. De segundo pidió un estofado de pollo con presa grande y rocotito molido. Y para calmar la sed, su jarrita con agua de carambola.



“María, me dio mucho gusto ver cómo un grupo de pobladores y turistas en una playa de Tumbes batallaron durante horas para devolver al mar a una ballena bebé que había quedado varada en una playa. Eso demuestra que la gente está tomando conciencia de la importancia de cuidar nuestro medio ambiente y proteger a todas las criaturas que lo habitan. Ese video debe difundirse en los colegios para que los escolares imiten este tipo de acciones. A su vez, desde ayer los supermercados empezaron a cobrar por las bolsas de plástico. Esto, obviamente, tiene como objetivo reducir las bolsas que tanto daño le hacen a nuestros mares y ríos, pues tardan en desaparecer hasta 100 años y matan peces, tortugas y diferentes aves. Hay que pensar qué lugar les vamos a dejar a nuestros hijos y nietos. Estos consejos deben ser tomados en cuenta:



*Jamás arrojar basura al mar o ríos. Usar los tachos públicos, pero si no los hay o están llenos, poner los desechos en una bolsa y llevarlos a casa.



*Es un peligro enterrar la basura en la arena, sobre todo cuando se trata de vidrios o latas (de conservas, gaseosas y otros), porque pueden cortar el pie de algún bañista. Además, la lata se oxida y es mucho más peligrosa.



*Evitar arrojar a la arena o al mar pañales usados, botellas, bolsas, colillas de cigarros y otros, pues muchas veces son ingeridos por peces y otros animales, que mueren.



*Anualmente, en el mundo se producen 300 millones de toneladas de plástico, de las cuales un alto porcentaje termina en ríos y mares.



*Debido al calentamiento global, algunas plagas, como el dengue, la chikungunya y el zika se están propagando llevadas por los mosquitos.



*Las autoridades están llamadas a tomar medidas para evitar que continúe a este devastador ritmo la contaminación, pero los ciudadanos también debemos poner nuestro granito de arena.



*Por ejemplo, debemos seleccionar la basura (separar los plásticos, pilas, baterías), recurrir al reciclaje, afinar y dar mantenimiento a los carros, evitar el consumo de tabaco, reducir el gasto de electricidad y otros”. Tiene razón mi amigo Gary.



Me voy, cuídense.