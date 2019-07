Cuidemos el planeta

Mi amigo Gary llegó al restaurante por su papa a la huancaína de entrada y de plato de fondo sus tallarines rojos de pollo, con su jarrita de emoliente. “María, el otro día me impactó el video de una osa polar desnutrida y hambrienta que, luego de recorrer 800 kilómetros, llegó desesperada a una ciudad rusa en busca de comida, pues en su hábitat natural no tenía con qué alimentarse por culpa de la contaminación.

Esa triste escena demuestra a qué extremos está llegando el calentamiento global, causado no solo por los gases de las fábricas, sino también por la irresponsabilidad de la gente de a pie.

A veces paso de madrugada por los puentes de San Martín de Porres o los que unen el Rímac con el Centro de Lima, donde veo a inescrupulosas personas que botan bolsas de basura al río. Es tanta la basura que va al mar, que en el océano Pacífico se han formado islas gigantes de botellas, envases y otros objetos de plástico que alcanzan el tamaño de España, Francia y Alemania. Peces, tortugas y otros animales marinos están muriendo enfermos o con tapas y bolsas de plástico en el estómago.

Los desechos orgánicos, o sea los que se pudren, tardan solo cuatro semanas en degradarse. El cartón o papel tarda un año, el plástico 150 años y las pilas entre 500 y mil años. Esto le hace un tremendo daño a todo ser viviente, pues causa enfermedades, debilita la capa de ozono que nos protege de los rayos del sol, afecta el suelo y el agua, mata a los peces, derrite los glaciares y afecta el clima, entre otros. Aquí te dejo algunos tips para cuidar el medio ambiente.

- Separe los plásticos, pilas y otros materiales contaminantes de los desechos orgánicos.



- Reduzca el uso del plástico o recíclelo. Use bolsas de papel o de tela.

- No arroje ni deje basura en la calle, parque o jardines.



- No queme la basura, su combustión contamina la atmósfera.



- Compre los productos que realmente necesita.

- Aproveche al máximo la luz del sol para evitar el consumo innecesario y excesivo de energía eléctrica.



- En la medida que le sea posible, use bicicleta u otro medio no motorizado para transportarse.



- Plante árboles en su jardín o en su barrio.

- Use focos LED que duran mucho más que las bombillas tradicionales y que inclusive las fluorescentes.



- Evite el uso de ambientadores. No eliminan los malos olores, solo los ocultan y provocan otros que pueden ser más nocivos”. Tiene razón mi amigo Gary. La contaminación es muy dañina y debemos luchar contra ella. Me voy, cuídense.