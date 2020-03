Nunca los dejes solos. Vigílalos siempre, sobre todo cuando más pequeños son. Si debes salir y no puedes llevarlos, déjalos con un adulto responsable y de plena confianza que siempre los vea y controle.

Dicta pautas básicas: Como que jamás le abran la puerta a nadie que tú no hayas designado, que no conversen con desconocidos ni que les acepten ningún regalo o invitación, que no permitan que nadie los toque y que pidan ayuda si se sienten amenazados.