Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un arroz con pollo acompañado de papa a la huancaína, sarsa criolla y, para tomar, una jarrita de chicha morada heladita. “María, sigo conmocionado por el caso de ese ladrón de casas que, tras ingresar por el techo a una vivienda, ultrajó a la hija de 10 años de la dueña al encontrarla sola en su cuarto y amenazarla. Felizmente las cámaras de seguridad grabaron su rostro y ahora es intensamente buscado por la Policía. Esos ‘monstruos’ deben purgar cadena perpetua, pues nunca se arreglarán. Los padres debemos cuidar mucho a nuestros hijos, no dejarlos completamente solos, especialmente en la calle. Siempre debemos echarles un ojo. Los pedófilos y enfermos están en todos lados. Puede ser un familiar, un vecino, el profesor de colegio, un amigo tuyo. Estos se valen de la inocencia de los niños para tocarlos o secuestrarlos. Algunos les ofrecen caramelos o juguetes, o simplemente los amenazan de muerte o que les harán algo malo a sus padres. Siempre debemos estar atentos, no solo en la calle sino en las redes sociales. Los enfermos se hacen pasar por niños para contactar a sus víctimas, hacerse sus amigos o luego citarlos en algún lugar. Otros llegan al colmo all hacerse sus parejas virtuales. Así, les piden que se desnuden o les envíen videos íntimos que luego comercializarán en esas redes de pedofilia.

Hoy existe el control parental para saber qué consumen nuestros hijos en internet. También debe haber mucha comunicación en la familia. Es preciso darles más tiempo a los niños para que nos cuenten sus cosas, si están siendo agredidos o les molesta algo. Nunca hay que callarse, por más doloroso que sea. Y, repito, los padres deben darse un tiempo, el tiempo que malgastan tomando licor o saliendo a comprar tonterías, para estar con sus hijos. Si usted tiene hijos, siga estas recomendaciones:

Habla con claridad a los niños acerca de los riesgos que los rodean en la calle o en algún otro lugar.

Bríndales confianza para que te cuenten sus cosas, lo malo y lo bueno.

Debes estar pendiente de las salidas al parque o a la casa de amigos.

Los niños deben conocer los teléfonos de las personas de confianza.

Explícale a tu hijo que existen partes del cuerpo íntimas y fortalece su autoestima.

No envíes a tus hijos pequeños a hacer mandados solos.

Que tu hijo sepa la diferencia entre secretos buenos y malos.

Supervisa los sitios web que visitan tus hijos.

Enséñale a tus hijos a no aceptar ‘regalos’ a cambio de favores”. Muy bien, Gary. Me voy, cuídense.

