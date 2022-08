Seño María: Cuiden a sus hijos

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un espectacular caldo de gallina con su huevo duro, cebollita china y harto ají. De paso se sirvió un estofado de pollo con arroz y sarsa criolla. “María, estoy conmocionado por la noticia de la captura de un profesor de cómputo, quien presuntamente acosaba a una niña de 12 años y hasta la citó en un parque para supuestamente entregarle un regalo: un osito de peluche.

Luego de hacerse público el caso, otras tres niñas también lo denunciaron. El hombre ha negado que haya acosado a las niñas, pero la Policía analiza el contenido de los chats con las menores para determinar si hay delito. Que esto sirva para que los padres controlen el ingreso de sus hijos menores en las redes sociales, que están plagadas de enfermos que solo entran como depredadores a la espera de una víctima indefensa.

Gracias a Dios la niña en cuestión avisó de inmediato a sus padres el contenido de los mensajes del profesor, lo que sirvió para que estos busquen al sospechoso, lo atrapen y le den una paliza. Pero hay otras que no dicen nada y uno se entera ya cuando el violador ha consumado su delito.

Entonces, hay que tener más control sobre lo que consumen los niños en celulares, tablets o laptops, y más aún con las conversaciones y contactos en redes sociales. Hay que estar atentos a sus cambios de comportamiento, temores o baja en el rendimiento escolar. Los niños son muy manipulables. Todavía su capacidad de discreción o madurez está en construcción. Y de eso se aprovechan los depredadores para cometer sus fechorías. Hoy hay aplicaciones para saber qué hacen nuestros hijos en el celular, como el control parental. Igual, aquí les dejamos algunos consejos:

- Establece configuraciones de seguridad de las redes sociales y juegos en línea. Esto para no permitir que la persona menor de edad deje en público toda su información y también conocer la dinámica de los juegos en línea.

- Ten diálogo abierto con tus hijo s, que haya una relación de confianza. Si se les prohíbe el uso de las redes sociales abrirán un perfil secreto o modificarán la privacidad para restringirle información.

- Establece horarios para entrar a redes sociale s. Debe ser consensuado, de tal manera que no interfiera con sus relaciones o responsabilidades diarias.

- Mantente vigilante . Es necesario observar con detenimiento el comportamiento de los hijos en línea.

- Enseña a tus hijos a rechazar los mensajes de tipo sexual o pornográfico.

. No permitas que publiquen fotos suyas o de sus amigos en redes sociales públicas.

- Cuando suba una foto en su red socia l asegúrate de que no tiene un componente sexual.

- Que no acepte en su red social a personas que no haya visto físicamente y a las que no conozca bien”. Buenos consejos de Gary. Me voy, cuídense.

