Cuiden bien a sus hijos 

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por una deliciosa papita a la huancaína y sus tallarines con tremenda pierna de pollo. Para la buena digestión, se pidió una jarrita con hierbaluisa tibia.



“María, hoy muchos peruanos celebrarán el Día de la Canción Criolla y Halloween. En peñas, discotecas, casas, callejones, quintas y hasta en la calle habrá fiestas, y miles de niños saldrán con disfraces a pedir dulces. Delincuentes como ‘robacasas’, falsos taxistas, ‘marcas’, ‘raqueteros’ y otros aprovechan estas fechas para robar. Si quieres pasar estas fiestas sin sobresaltos ni malas experiencias, debes tener en cuenta una serie de medidas de seguridad básicas:



No deje a sus hijos solos en la calle. Hay muchos ‘monstruos’ al acecho que pueden causarles un daño de por vida.



Si maneja y piensa beber licor, no saque su vehículo de casa y contrate un taxi de confianza para que lo movilice.



Elija locales ubicados en zonas no peligrosas y que no estén repletos de gente. Identifique las zonas seguras y vías de escape en caso de que suceda un siniestro o sismo. Ubíquese cerca a la salida.



Lleve sus documentos y no cargue mucho dinero ni joyas.



Si sus hijos saldrán a pedir dulces, que vayan acompañados de padres de familia u otro adulto responsable. Si son pequeños, haga el recorrido de día.



Prefiera las casas conocidas y calles bien iluminadas. Evite las zonas oscuras, solitarias y peligrosas.



Jamás permita que los chicos entren a una casa o vehículo para recibir dulces.



Verifique que los alimentos y dulces recibidos por los niños sean seguros y los empaques estén bien sellados. No acepte alimentos sin envoltura. No los deje recibir dulces de personas que no le inspiren confianza.



Procure que los chicos no coman dulces en exceso.



Enséñeles adónde deben ir si se pierden. Que aprendan a reconocer el uniforme de la policía.



Agarre de la mano a sus pequeños al cruzar la calle. No deje que se trasladen con personas desconocidas y menos a lugares aislados. Mantenga siempre contacto visual con los niños.



Si el disfraz lleva máscara, verifique que el niño vea y respire sin problemas”.



Evite consumir alcohol en exceso, pues daña su salud y genera conflictos y hasta desgracias dentro de la familia”.



Gary tiene razón, todo cuidado siempre será poco cuando se trata de los hijos. Me voy, cuídense.