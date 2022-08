Cuídense del cáncer

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su sopita criolla, adobo de chancho con sarsa criolla y, para tomar, jugo de naranja. “María, estoy conmovido por la reciente muerte de la gran Olivia Newton-John a causa del cáncer de mama, que no la dejó desde el año 1992.

La actriz de ‘Grease’ vivió 30 años luchando contra la enfermedad. Se curaba y regresaba, hasta que ya no pudo más. Se fue tranquila en su casa de California, Estados Unidos, rodeada de sus amigos y familiares más cercanos. Desde que le detectaron el mal, ella no solo luchó para curarse, sino que aportó personalmente su dinero y esfuerzo en apoyar las investigaciones científicas para hallar la cura del cáncer. Semanas antes de fallecer, ella vendió parte de sus propiedades para donar a los laboratorios y fundaciones. Una gran mujer. Por eso las mujeres en particular y los peruanos en general deberíamos hacernos un chequeo contra el cáncer cada cierto tiempo. No esperar a ponernos mal para recién ir al médico.

Muchas veces es demasiado tarde, como le pasó a Micky Rospigliosi hace varios años, que fue a la clínica por una dolencia en el estómago, pero no lo dejaron salir. Tenía cáncer en grado 4 . La prevención es importante. Hay muchas personas que vencieron a la enfermedad con quimio y radioterapias. Pero solo si la detectaron a tiempo. Hay algunos tipos de cáncer muy agresivos, como el del estómago o de pulmón, o los silenciosos, como la leucemia.

Tenía un profesor que de la noche a la mañana, sin tener ningún síntoma, comenzó a bajar de peso. Cuando fue a ver al médico le encontraron cáncer a la sangre. No vivió más de dos meses. El Gobierno debería iniciar toda una campaña, un plan para que la totalidad de los peruanos se hagan un chequeo cancerígeno una vez por año . La capacidad la tenemos. Sino miren cómo nos organizamos para las vacunas anti-Covid. Aquí les dejo algunos consejos para prevenir el cáncer:

-No consumas tabaco. El uso de cualquier tipo de tabaco lleva casi irremediablemente al cáncer, especialmente al pulmón, la laringe o la lengua.

- Lleva una dieta saludable. Haz deporte, come sano, mucha verdura, frutas y deja las grasas saturadas o las gaseosas o alcohol.

- Mantén un peso saludable y haz actividad física. Juega cualquier deporte: fútbol, vóley, básquet. O simplemente corre o monta bicicleta.

- Protégete del sol. Con el cambio climático, el sol quema más fuerte y daña la piel. La mayoría de los casos de cáncer de piel son provocados por la exposición excesiva a los rayos ultravioleta (UV) del sol.

- Chequea tu salud cada cierto tiempo . No necesitas tener un seguro privado. Puedes ir a un hospital”. Cuidarse y prevenir las enfermedades es lo mejor. También llevar una vida sana, sin alcohol, drogas o tabaco. Me voy, cuídense.

