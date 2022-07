Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una sopita criolla con su huevito frito encima. También por un pescadito frito con arroz y sarsa criolla y, para tomar, jugo de maracuyá. “María, la tarde del miércoles un policía de civil fue asaltado junto a su padre por una banda de ‘marcas’ que intentaron arrebatarle el dinero que cobró en el banco. El agente, en rápida acción, sacó su pistola y mató a uno de los ladrones de un tiro, en Los Olivos. Pese a su preparación, no se dio cuenta de que había sido seguido desde la entidad bancaria hasta cerca de su casa. Felizmente no le pasó nada malo a él ni a su padre, pero otros no la cuentan. Que sirva esta historia para alertar a la gente que, en especial en estos días, eviten cargar o sacar dinero de los bancos, pues los ‘marcas’ o ‘raqueteros’ están al acecho y tienen informantes en todos lados. Si vas a hacer una transacción grande, mejor haz depósitos bancarios o transferencias. Tal vez el banco te cobre una tasa, pero es mejor a ser asaltado, despojado del dinero o, en el peor de los casos, asesinado a tiros.

En lo posible no comentes a nadie que vas a cobrar un cheque o a hacer una gestión bancaria. Nunca sabes quién de tu entorno te va a pegar una puñalada. Y si a pesar de todos estos consejos eres asaltado, por nada del mundo te resistas. Entrega todo lo de valor. La plata se hace con esfuerzo, pero la vida no regresa nunca. Muchas veces la gente se resiste al asalto, pues piensa que puede enfrentarse a los ladrones como en las películas y ganar. Eso no es cierto. Los ladrones siempre van armados y drogados. Y no tienen piedad por la vida ajena. Solo les interesa el dinero y están curtidos. Aquí te van algunos consejos, no lo olvides:

Si tomas un taxi, hazlo en lo posible acompañado, que sea de aplicativo y evita llevar tarjetas de crédito o de débito, carga efectivo y solo lo necesario.

Si vas a ir al cajero o al banco, hazlo acompañado y no te dejes ayudar por algún desconocido. Ah, y protege tu clave, que nadie la vea.

Y si al regresar a casa sospechas que te están siguiendo, ve inmediatamente a una comisaría o refúgiate.

No saques tus celulares de alta gama o aparatos caros a la vista de todos. Evita hablar en la calle con estos aparatos.

No confíes en cualquier colectivo. Tampoco si ves una mujer con hijos en brazos. Eso es solo un señuelo. Tómalos en paraderos autorizados.

Si viajas en micro, pon tu bolso o celular de modo que no lo pierdas de vista.

No cargues mucho dinero, solo lo necesario. Hazle difícil el trabajo a los ladrones”. Gary tiene las precisas. En estos días aumentan los robos y asaltos en todo el país. Me voy, cuídense.

TE PUEDE INTERESAR

Las motocicletas y los robos

Asalto a la Derrama

Estafadores al ataque: A tener cuidado